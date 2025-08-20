Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana'

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa

Escrito por
Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
(Atualizado às 22:41)
PontoPoder
Eduardo Bolsonaro
Legenda: A Polícia Federal também indiciou, na noite de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Foto: SAUL LOEB / AFP

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por coação na ação penal do golpe, na noite desta quarta-feira (20), usou suas redes sociais para publicar uma nota de esclarecimento. O parlamentar afirmou que vive ‘sob a jurisdição americana'.

“Vivo sob a jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição”, publicou Eduardo em seu X, antigo Twitter.

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa, e considerou importante esclarecer alguns pontos.

“Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional”, afirmou ainda Eduardo em seu comunicado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

teaser image
PontoPoder

Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

teaser image
PontoPoder

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por ações realizadas nos EUA contra autoridades brasileiras

BOLSONARO TAMBÉM FOI INDICIADO

A Polícia Federal também indiciou, na noite de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por coação na ação penal do golpe. As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), foram concluídas e divulgadas pela PF, nessa quarta.

O relatório final foi encaminhado ao STF, na sexta-feira (15), com o indiciamento de Bolsonaro e seu filho, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

O documento compartilhado pela Polícia Federal possui 35 páginas e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.

Confira nota completa

Assuntos Relacionados
Alexandre de Moraes e Jair Bolsonaro para matéria sobre Moraes dá 48 horas para Bolsonado se pronunciar sobre comprovado risco de fuga apontado pela PF
PontoPoder

Moraes dá 48 horas para Bolsonado se pronunciar sobre 'comprovado risco de fuga' apontado pela PF

O ex-presidente ainda precisa explicar descumprimento de medidas cautelares

Redação
Há 7 minutos
Malafaia e Bolsonaro
PontoPoder

Malafaia faz críticas a Moraes após depoimento à PF: 'vai ter que me prender para me calar'

Ministro do STF impôs série de medidas cautelares contra o pastor

Lucas Monteiro
Há 14 minutos
Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana'

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa

Bergson Araujo Costa
Há 1 hora
Allan dos Santos
PontoPoder

PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Foram reunidos pelos investigadores dados que demonstram "natureza pejorativa e conspiratória dos conteúdos" de Allan dos Santos

Redação
20 de Agosto de 2025
Bolsonaro e Javier Milei
PontoPoder

Relatório da PF aponta que Bolsonaro planejava pedir asilo político a Milei, na Argentina

Mensagens de celular foram recuperadas por agentes da Polícia Federal

Lucas Monteiro
20 de Agosto de 2025
Jair e Eduardo Bolsonaro
PontoPoder

PF indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por ações realizadas nos EUA contra autoridades brasileiras

As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF)

Bergson Araujo Costa
20 de Agosto de 2025
Imagem do pastor Silas Malafaia, que foi alvo de busca e apreensão de Polícia Federal
PontoPoder

Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro

Operação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF); Silas está proibido de deixar o Brasil

Redação
20 de Agosto de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, nesta quarta-feira (20), quando dois projetos para a população de rua passaram a tamitar
PontoPoder

Evandro envia à Câmara cotas em vagas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua

Políticas propostas exigem que beneficiários deverão estar inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico

Bruno Leite
20 de Agosto de 2025
Foto do STF Alexandre de Moraes para matéria onde ministro alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA
PontoPoder

Moraes alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA a ativos do Brasil

O ministro explicou que a legislação brasileira proíbe que bancos adotem de forma automática medidas determinadas por outros países

Redação
20 de Agosto de 2025
Eduardo Girão conversa com Cid Gomes no Plenário do Senado. O senador do Novo gesticula enquanto Cid o observa
PontoPoder

Cid Gomes e Eduardo Girão serão titulares da CPMI do INSS; Augusta Brito será suplente

O colegiado será comandado pelo senador Carlos Viana (Podemos) e terá como relator o deputado federal Alfredo Gaspar (União), ambos alinhados com a oposição ao Governo Lula

Igor Cavalcante
20 de Agosto de 2025
Foto da reunião da CCJ, onde foi votado o Novo Código Eleitoral, nesta quarta-feira (20)
PontoPoder

CCJ do Senado Federal aprova Novo Código Eleitoral com emenda para garantir voto impresso

Para valer nas próximas eleições, as novas regras precisam ser sancionadas até um ano antes do pleito

Bruno Leite
20 de Agosto de 2025
A imagem mostra três pessoas sentadas lado a lado em uma mesa durante uma reunião oficial. Ao centro, uma mulher fala ao microfone, gesticulando com as mãos; à esquerda, um homem sorri, e à direita outro homem olha para baixo com expressão séria. Sobre a mesa, há placas de identificação com os nomes “Léo Prates”, “Erika Hilton” e “Luiz Gastão”. Ao fundo, aparece parcialmente a bandeira do Brasil.
PontoPoder

Fim da escala 6x1: proposta avança na Câmara, com plano de trabalho e relatoria de deputado do Ceará

O cronograma de atividades do colegiado prevê reuniões e audiências públicas, estudos de impacto, curadoria de propostas correlatas e elaboração do relatório da subcomissão

Ingrid Campos
20 de Agosto de 2025
montagem de fotos de Felca e Hugo Motta
PontoPoder

Felca recusa convite de Motta para ir ao Congresso debater proteção das crianças nas redes

Presidente da Câmara teria entrado em contato com o youtuber nesta semana para saber se ele tinha interesse de participar de uma discussão sobre o tema

Redação
20 de Agosto de 2025
Profissional de saúde caminha por corredor de hospital, vestindo roupa cirúrgica verde e touca azul
PontoPoder

TCE-CE aponta atraso, congelamento e falta de critérios nos repasses estaduais a Consórcios de Saúde

Falhas possuem impacto direto no atendimento feito à população nos equipamentos de saúde vinculados aos órgãos, como policlínicas e CEOs

Luana Barros
20 de Agosto de 2025
Capitão Wagner discursa em palco cercado de lideranças nacionais do União Brasil
PontoPoder

Capitão Wagner vai presidir federação União Progressista no Ceará, dizem integrantes dos partidos

Informação circula entre nomes de PP e União Brasil ainda de forma extraoficial

Igor Cavalcante, Marcos Moreira e Beatriz Matos
20 de Agosto de 2025
Inácio Aguiar

União Progressista: a força e o caos da maior federação partidária do Brasil para 2026

Números resultantes da aliança entre União Brasil e Progressistas impressionam, mas a coesão política é um enigma

Inácio Aguiar
20 de Agosto de 2025
Donald Trump
PontoPoder

Trump não responde convite de Lula para COP30; presença dos EUA segue incerta

Na semana passada, o presidente afirmou ter enviado uma carta para convidar o mandatário americano à conferência

Redação
20 de Agosto de 2025
Imagem mostra pessoa usando celular
PontoPoder

Entenda projeto contra adultização de crianças que deve ser votado nesta quarta-feira (20)

O texto estipula obrigações para os fornecedores e garante controle de acesso por parte dos pais e responsáveis

Redação
20 de Agosto de 2025
Deputados de oposição em reunião em Brasília
Inácio Aguiar

Oposição manda comitiva a Brasília e esquenta disputa pela União Progressista no Ceará

Federação, formada por União Brasil e Progressistas, está sendo disputada com a base do governo Elmano

Inácio Aguiar
20 de Agosto de 2025
Um homem de meia-idade, de terno azul-escuro, camisa branca e gravata preta, fala ao microfone em um ambiente formal, como uma audiência ou reunião oficial. Ele usa óculos de aro preto e tem cabelos curtos grisalhos. Ao fundo, aparecem pessoas desfocadas, incluindo uma mulher em pé com roupa laranja e crachá no pescoço.
PontoPoder

PL do INSS quer novas regras de segurança para contratar empréstimo e proibição de descontos de associações

O texto apresentado nesta terça-feira é fruto de discussões na Comissão Especial instalada pela Câmara em junho para avaliar as alterações

Ingrid Campos
19 de Agosto de 2025