Eduardo Bolsonaro se manifesta após indiciamento pela PF: 'Vivo sob a jurisdição americana'

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), após ser indiciado pela Polícia Federal (PF) por coação na ação penal do golpe, na noite desta quarta-feira (20), usou suas redes sociais para publicar uma nota de esclarecimento. O parlamentar afirmou que vive ‘sob a jurisdição americana'.

“Vivo sob a jurisdição americana e, portanto, plenamente amparado pela Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição”, publicou Eduardo em seu X, antigo Twitter.

O político iniciou a nota afirmando que tomou conhecimento do relatório divulgado pela Polícia Federal pela imprensa, e considerou importante esclarecer alguns pontos.

“Minha atuação nos Estados Unidos jamais teve como objetivo interferir em qualquer processo em curso no Brasil. Sempre deixei claro que meu pleito é pelo restabelecimento das liberdades individuais no país, por meio da via legislativa, com foco no projeto de anistia que tramita no Congresso Nacional”, afirmou ainda Eduardo em seu comunicado.

BOLSONARO TAMBÉM FOI INDICIADO

A Polícia Federal também indiciou, na noite de hoje, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por coação na ação penal do golpe. As investigações que apuraram as ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF), foram concluídas e divulgadas pela PF, nessa quarta.

O relatório final foi encaminhado ao STF, na sexta-feira (15), com o indiciamento de Bolsonaro e seu filho, pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.

O documento compartilhado pela Polícia Federal possui 35 páginas e tem como relator o ministro Alexandre de Moraes.

Confira nota completa