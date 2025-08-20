PF indicia Allan dos Santos por difamação, injúria e incitação ao crime

Foi enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), pela Polícia Federal (PF), um relatório que indicia o blogueiro Allan dos Santos por difamação, crimes de injúria e incitação ao crime. A informação foi confirmada pelo portal g1.

"Valendo-se da internet e da criação de múltiplos perfis, teria sistematicamente desrespeitado decisões do Supremo Tribunal Federal, cometido crimes contra a honra de uma jornalista e incitado a desordem, o que contribui para a animosidade entre os Poderes da República e a polarização política", apontou a PF.

Além disso, os investigadores afirmam que conseguiram reunir dados de postagens de Allan que “demostram a natureza pejorativa e conspiratória dos conteúdos”.

Veja também PontoPoder Moraes alerta bancos sobre punição caso acatem sanções dos EUA a ativos do Brasil PontoPoder Pastor Silas Malafaia é alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal no Rio de Janeiro PontoPoder Evandro envia à Câmara cotas em vagas de emprego e moradia para pessoas em situação de rua

ALLAN DOS SANTOS E AS REDE SOCIAIS

A PF enviou um relatório ao ministro Alexandre de Moraes, em março desse ano, informando que a plataforma X não cumpriu ordens de bloqueio de contas da rede social, citando os influenciadores bolsonaristas Allan dos Santos e Rodrigo Constantino, investigados por promover desinformação na internet.

À época, diante das informações da Polícia Federal, Moraes determinou que o X e a Meta, proprietária do Facebook e Instagram, fornecessem informações sobre as contas de Allan dos Santos.