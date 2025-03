Relatório da PF para Moraes indica que X permitiu lives e pagamentos a perfis bloqueados

A Polícia Federal (PF) enviou um relatório ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), informando que a plataforma X não cumpriu ordens de bloqueio de contas da rede social, citando os influenciadores bolsonaristas Allan dos Santos e Rodrigo Constantino, investigados por promover desinformação na internet.

Segundo a PF, o X permitiu transmissões ao vivo de contas bloqueadas, o que acabou contribuindo para o financiamento dos alvos. No relatório, enviado a Moraes no dia 11 de março, traz detalhes das falhas da rede social. As informações são da CNN.

Conforme o documento, a defesa do X Brasil afirmou que as transmissões ao vivo realizadas por perfis bloqueados não eram do X, mas sim de outras plataformas, o que foi refutado pela Polícia. A PF comprovou que as lives foram feitas diretamente do X. No relatório, as autoridades citaram uma transmissão de Allan dos Santos, por meio do perfil Terça Livre, no dia 8 de abril de 2024.

Outro influenciador mencionado no documento foi Rodrigo Constantino, que teve o perfil bloqueado por Moraes também em abril do ano passado. Conforme a PF, a live de Constantino foi acessada diretamente pelo aplicativo do X, sem a necessidade de VPN.

Diante das informações da Polícia Federal, Moraes determinou, nessa quarta-feira (19), que o X e a Meta, proprietária do Facebook e Instagram, fornecessem informações sobre as contas de Allan dos Santos. O prazo para cumprimento da ordem é de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.