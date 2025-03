Moraes arquiva pedido do PT para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), rejeitou, nesta terça-feira (18), o pedido do Partido dos Trabalhadores (PT) para apreender o passaporte do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Na denúncia, a legenda acusou o parlamentar de militar contra a Corte brasileira.

O texto, apresentado pelos deputados Lindbergh Farias (RJ) e Rogerio Correia, foi arquivado por Moraes, usando como base a decisão da Procuradoria-Geral da República (PGR), que não identificou elementos suficientes para seguir o processo.

Ainda na denúncia, os petistas alegaram que Eduardo já viajou três vezes aos Estados Unidos (EUA), após a posse do presente Donald Trump, com o intuito de provar um projeto de lei que, segundo eles, “constrangeria o STF”.

O parecer da PGR concluiu que as relações “mantidas entre o parlamentar requerido e autoridades estrangeiras são insuficientes para configurar a prática das condutas penais previstas".

Licença parlamentar

Na manhã desta terça (18), Eduardo Bolsonaro anunciou que pedirá licença do seu cargo na Câmara para permanecer no país norte-americano e se dedicar para chamar a atenção de Trump para a campanha pela anistia dos presos pelos ataques do 8 de janeiro.

“No meu lugar, será nomeado o deputado federal gaúcho Zucco para a comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos", declarou o filho do ex-presidente Bolsonaro.

