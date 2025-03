Eudoro Santana fala em 'defesa intransigente' por candidatura de Cid em 2026 e diz não ter contato com Júnior Mano

Presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana diz que o partido faz uma "defesa intransigente" da candidatura à reeleição do senador Cid Gomes (PSB) em 2026. "Ele é nosso candidato preferencial na chapa: Cid para senador e Elmano para governador", reforçou. "A nossa defesa intransigente é que ele seja o nosso senador", completou Eudoro, que disse ter inclusive feito uma brincadeira com Cid: "me coloquei até para ser suplente dele".

A declaração foi feita em entrevista à imprensa durante almoço com os prefeitos do PSB nesta quinta-feira (20) em restaurante no bairro Meireles, em Fortaleza.

As candidaturas ao Senado Federal têm sido alvo da maior disputa dentro da base governista. Apesar do apoio do PSB e de falas do ministro Camilo Santana (PT), assim como de outros aliados, em apoio à candidatura, Cid Gomes tem afastado a possibilidade de concorrer ao cargo.

Outros nomes, por outro lado, tentam se fortalecer para a escolha na chapa. Entre eles, desponta o líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT), o deputado federal Eunício Oliveira (MDB) e o presidente estadual do Republicanos, Chiquinho Feitosa. O deputado federal Júnior Mano (PSB) também foi ventilado como possibilidade pelo próprio Cid Gomes.

Com Júnior Mano, no entanto, Eudoro Santana disse não ter tido "nenhum contato". Indagado sobre as investigações que rondam o parlamentar cearense, Eudoro explicou que a filiação do deputado aconteceu por meio da Executiva nacional. "Nós não temos tido nenhum contato, que ele entrou pela Nacional. A entrada dele foi informada na Executiva estadual pelo senador Cid", disse.

Mas pontuou que o caso ainda está sendo investigado: "Nós defendemos, com toda a transparência, que quem é culpado tem que pagar. (...) Mas como está tudo ainda em dúvida, estamos aguardando se comprova essas coisas ou não".

Prefeitos do PSB sob investigação

O PSB também tem nos quadros dois prefeitos eleitos investigados e que inclusive foram impossibilitados de tomar posse em janeiro.

Em Choró, Bebeto Queiroz (PSB) continua foragido após ser alvo de mandado prisão preventiva em operação da Polícia Federal. Ele é acusado de envolvimento em um esquema de corrupção para desviar recursos de emendas parlamentares para compra de votos em cidades no Ceará.

E em Santa Quitéria, Braguinha (PSB) foi liberado da prisão domiciliar nessa terça-feira (18), após ser detido em investigação sobre ligação com a facção criminosa de origem carioca Comando Vermelho (CV). Contudo, ele continua impossibilitado de assumir mandato e segue com uma série de restrições impostas pela Justiça.

Uma Comissão de Ética foi instalada pela Executiva do PSB Ceará para analisar o caso dos gestores. Segundo Eudoro Santana, Braguinha foi ouvido pelo colegiado — que é liderado pela secretária dos Direitos Humanos do Ceará e primeira-vice-presidente do partido, Socorro França (PSB) —, mas não foi possível localizar Bebeto Queiroz.

Um relatório está sendo preparado sobre os dois casos, informou Eudoro Santana. "Primeiro, nós não podemos condenar ninguém. Nós sabemos da gravidade, por exemplo, do prefeito de Choró e sabemos das denúncias, que inclusive algumas foram até retiradas agora, do prefeito Braguinha. Nós vamos estudar isso com calma para ter uma posição sobre isso. Nós teremos uma posição sobre ele assim que recebermos o relatório", ressaltou.