Cid Gomes defende Júnior Mano para o Senado e acirra disputa no grupo governista

Durante o ato de filiação de nove deputados ao PSB, o senador Cid Gomes fez uma declaração que promete movimentar a disputa interna do grupo governista para 2026. Ele afirmou que, caso o PSB tenha direito a uma vaga na chapa majoritária, sua defesa é que ela seja para o Senado, com indicação do deputado federal Júnior Mano, recém-filiado à legenda.

A citação do nome do parlamentar – que está em seu segundo mandato – adiciona um novo elemento à disputa pelas duas cadeiras ao Senado. Além dele, já são cotados para a chapa nomes como Chiquinho Feitosa (Republicanos), Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT).

A composição final passará pelo crivo da aliança governista, que reúne PT, PSB, PSD, MDB, PP e Republicanos.

Cid fez questão de dizer que sua posição não é uma “imposição”, mas uma defesa pessoal, e descartou qualquer possibilidade de candidatura ao Governo do Estado, como chegou a ser especulado.

Ele reafirmou que seu foco na eleição será fortalecer o PSB e eleger boas bancadas. Ainda assim, não descartou inteiramente a possibilidade de concorrer ao Senado, o que adicionaria um novo fator à já acirrada disputa.