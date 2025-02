Cid não descarta concorrer a deputado federal em 2026, mas pode 'abrir mão' de candidatura para fortalecer bancada

Em meio a movimentações preliminares relacionadas às eleições de 2026, o senador Cid Gomes (PSB) destacou os esforços para eleger grandes bancadas ao Legislativo. Questionado se ele mesmo poderia concorrer a deputado federal pelo Ceará, o ex-governador deixou a possibilidade em aberto. A declaração foi feita momentos antes de cerimônia de filiação de deputados estaduais ao PSB, nesta sexta-feira (7).

"Eu não descarto nada. Eu quero colocar em ordem de prioridade. Para mim, no momento: discussão majoritária, nós vamos fazer em 2026. No momento, o que vai tomar a minha atenção, a minha dedicação, o meu tempo, é programar uma quantidade e uma relação de pessoas que concorram à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa. Essa é a minha prioridade absoluta para o momento", comentou.

Com a presença de lideranças nacionais, como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, o PSB filia hoje nove deputados estaduais: oito que deixa o PDT, e uma parlamentar que se desfilia do PL, Martha Gonçalves. Também estão no evento o presidente do PSB Ceará, Eudoro Santana, e o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT).

Estratégias para 2026

Segundo Cid, a discussão majoritária, que vai definir os representantes na disputa ao Governo do Estado e ao Senado, deve contar com a influência de nomes como o próprio governador Elmano de Freitas (PT); o ministro Camilo Santana (PT); o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará, Domingos Filho (PSD); o deputado federal Eunício Oliveira (MDB); e o presidente estadual do Republicanos, Chiquinho Feitosa. Todos eles são dirigentes ou fortes lideranças em seus respectivos partidos.

Ainda que a possibilidade de concorrer à Câmara dos Deputados não tenha sido descartada, Cid também evitou cravar uma participação direta, e não apenas de bastidor, nas eleições de 2026.

"Pessoalmente, acho que mais importante que uma candidatura minha, é um projeto pro partido, de fazer uma bancada relevante de deputados federais e o meu desejo é fazer a maior bancada de deputados estaduais na Assembleia. Tudo que for necessário para que isso aconteça, eu estarei disponível. Inclusive, (posso) abrir mão 'de uma disputa pessoal'. Eu não faço da minha vida um projeto pessoal, eu faço da minha vida um projeto de servir, de organizar partido, de fazer a luta para melhorar a vida dos cearenses", afirmou, ainda.