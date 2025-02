Oito deputados do PDT e um do PL: articulação de Cid turbina o PSB e mexe na correlação de forças na Assembleia

O PSB, que não elegeu deputados estaduais na eleição de 2022, ganha força e se torna uma das maiores bancadas da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Nesta sexta-feira (7), nove parlamentares oficializam filiação à legenda sob a liderança do senador Cid Gomes. O grupo é formado por oito parlamentares eleitos pelo PDT e uma deputada do PL, a novidade da lista: Marta Gonçalves. O movimento político consolida a sigla como um dos principais partidos no Legislativo cearense, em um desdobramento direto da crise interna do PDT após as eleições de 2022.