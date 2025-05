Após greve de fome, Glauber Braga vem ao Ceará em ato de defesa do mandato

O deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) cumpre agenda no Ceará, no dia 30 deste mês, em ato de defesa do mandato em Brasília. A série de atividades é intitulada Caravana Nacional #GlauberFica.

O parlamentar passou nove dias em greve de fome no mês passado em protesto contra decisão do Conselho de Ética favorável à cassação do mandato por quebra de decoro parlamentar.

O motivo do processo ocorreu por conta de um episódio, em abril de 2024, em que Glauber retira, com empurrões e chutes, um integrante do MBL da Câmara dos Deputados.

A greve de fome só foi encerrada após um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Motta (REP-PB), que prometeu pautar a cassação apenas no segundo semestre deste ano. Enquanto isso, o parlamentar percorre o País em campanha para não perder o mandato.

Visita

O deputado deve participar de uma coletiva de imprensa na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na sequência lança o manifesto em um almoço solidário e faz ato público na Praça da Gentilândia.