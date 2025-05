Eleição suplementar para Prefeitura de Senador Sá será em 6 de julho, decide TRE-CE

Com prefeito e vice-prefeita cassados, a Justiça marcou a data da eleição suplementar em Senador Sá: 6 de julho. A definição ocorreu nesta segunda-feira (12), em sessão híbrida do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE).

No fim de abril, a Corte julgou embargos de declaração e manteve, por unanimidade, a cassação do prefeito Bel Júnior (PP) e da vice-prefeita Profª. Maria (PP) por abuso de poder político e econômico. O gestor ainda foi declarado inelegível por oito anos. A ação julgada dizia respeito ao evento “Cavalgada do Bel”, em que teria sido realizado showmício e distribuídos brindes a eleitores com recursos públicos.

Em novembro do ano passado, a 45ª Zona Eleitoral rejeitou a ação por considerar ausentes provas robustas e concludentes sobre o abuso de poder político e econômico, mas o Ministério Público Eleitoral (MPE) e a coligação adversária, encabeçada pelo PSB, apresentaram recurso contra a decisão. O TRE-CE, então, reverteu o entendimento de primeira instância em março, mas os réus entraram com embargos de declaração, julgados em 24 de abril.

Ao PontoPoder, a defesa dos políticos cassados afirmou que já houve a interposição de recurso contra a decisão do TRE-CE. "Confiamos na Justiça para reforma da decisão do TRE. Vamos seguir defendendo que as eleições devem ser suspensas até o julgamento do recurso pelo TSE", completou.

A reportagem também procurou o TRE-CE para entender detalhes sobre os próximos passos para a realização da eleição suplementar, e aguarda retorno.

Entenda a ação

A ação ajuizada pela federação faz referência ao evento intitulado "Cavalgada do Bel", realizada em agosto de 2024. A denúncia afirma que existia "evidente caráter eleitoral para autopromoção", citando, por exemplo, a escolha do nome. Além disso, cita a representação, teria ocorrido "a participação massiva de eleitores, simpatizantes e candidatos a vereadores do Município de Senador Sá".

O texto cita ainda outras irregularidades, como "distribuição de camisetas, chapéus e bonés personalizados, distribuição de comida e bebida, reprodução de jingles do candidato em paredão de som em passeata pela cidade, além da realização de apresentação de artistas de renome regional e local".

Na defesa, o prefeito Bel Júnior e a vice-prefeita Professora Maria alegaram que o evento foi concebido em 2021 — ano de início do primeiro mandato do gestor municipal. Elas ainda negam que o evento tenha configurado "showmício".

Segundo a defesa, "a presença de artistas e a estrutura de palco foram contratadas para oferecer animação pós-cavalgada e não para influenciar os eleitores de forma direta, mesmo porque muitos dos participantes sequer são da cidade de Senador Sá".

Sobre a suposta distribuição de camisetas, chapéus e bonés, alegam se tratar de eventos anteriores. "Todo o material promocional estava apenas associado ao evento e ao seu nome, e não à campanha eleitoral e não foi confeccionado e nem dirigido a eleitores no ano de 2024", argumenta. Também citam que não há presença do número do candidato ou de símbolos partidários.