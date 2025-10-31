Diário do Nordeste
Reunião em uma sala de comissões, com várias pessoas sentadas em torno de mesas de madeira, equipadas com microfones e monitores. Dois homens estão à frente, conduzindo os trabalhos, enquanto outros participantes acompanham e fazem anotações. Ao fundo, há pessoas em pé, incluindo fotógrafos e assessores. O ambiente é formal, com iluminação de teto e painel eletrônico mostrando “00:00”.

PontoPoder

Bancada cearense define critérios para distribuição de R$ 415 milhões em emendas em 2026

Parlamentares devem receber o governador Elmano de Freitas (PT) e representantes de instituições públicas para colher demandas.

Ingrid Campos; Beatriz Matos, de Brasília 28 de Outubro de 2025
Hugo Motta é um homem jovem, branco, de cabelo preto penteado para trás. Na foto, ele está de terno preto, camisa social azul clara e gravata azul.

PontoPoder

Câmara deve votar outro projeto sobre gratuidade de bagagem de mão; entenda

Recentemente, o Senado já aprovou um texto semelhante.

Redação 28 de Outubro de 2025
Imagem mostra a senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA), autora do projeto de lei que propõe tipificar misoginia como crime equiparado ao de racismo.

PontoPoder

Comissão do Senado aprova PL que equipara misoginia ao crime de racismo

Entenda o que a medida propõe mudar na legislação brasileira

Redação 23 de Outubro de 2025
Lula chega à Indonésia para giro na Ásia, de olho em possível encontro com Trump.

PontoPoder

Indicação de Jorge Messias para STF deve ser feita após Lula voltar da Ásia

Presidente segue em compromissos na Indonésia e na Malásia.

Redação 22 de Outubro de 2025
Imagem mostra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em sessão da Comissão Mista da Medida Provisória (CMMPV) n° 1.303, no Senado Federal.

PontoPoder

Haddad discute isenção do Imposto de Renda em audiência

Ministro fala sobre estratégias do governo em sessão no Senado Federal

Carol Melo 14 de Outubro de 2025
Dois homens de terno estão sentados lado a lado em ambiente formal, em conversa próxima. Alcolumbre usa gravata vermelha estampada e o Hugo Motta gravata azul, óculos e crachá. Ao fundo, outros homens de terno desfocados.

PontoPoder

O que explica a crise entre Câmara e Senado e como isso influencia nas estratégias para 2026

O PontoPoder conversou com cientistas políticas para entender quais os desdobramentos do tensionamento entre as duas casas legislativas

Luana Barros 05 de Outubro de 2025
O emprésário Antônio Carlos Antunes presta depoimento na CPMI do INSS

PontoPoder

‘Careca do INSS’ não responde perguntas em CPMI e diz que apelido é 'fantasioso'

Empresário negou participação em fraudes nas aposentadorias e afirmou ser apenas um empreendedor

Lucas Monteiro 25 de Setembro de 2025
imagem de reunião da cpmi do INSS. na imagem, vários homens de terno sentados

PontoPoder

'Careca do INSS' deve ser ouvido em CPMI nesta quinta-feira (25)

Antônio Carlos Camilo Antunes é apontado como um dos principais operadores do esquema de desvio de recursos de benefícios do INSS

Redação 25 de Setembro de 2025
Foto da vereadora Priscila Costa.

PontoPoder

Priscila Costa é anunciada como pré-candidata do PL ao Senado

Vereadora de Fortaleza recebeu apoio do PL Mulher Nacional

Redação 24 de Setembro de 2025
foto do senador Renan Calheiros.

PontoPoder

Projeto que isenta IR de quem ganha até R$ 5 mil é aprovado em comissão do Senado

A proposta segue para a Câmara dos Deputados

Diário do Nordeste/Agência Senado 24 de Setembro de 2025
