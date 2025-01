Lia descarta candidatura de Cid ao Governo do Ceará em 2026: ‘Ele não quis em 2022, por que iria querer agora?’

Nova secretária das Mulheres do Ceará e recém-empossada presidente do PSB Sobral, a deputada licenciada Lia Gomes descartou qualquer possibilidade do irmão, o ex-governador e senador Cid Gomes (PSB), disputar novamente o Governo do Ceará. A candidatura, ventilada nos bastidores nas últimas semanas, foi classificada por Lia como “futrica” para “atrapalhar” a convivência dentro do grupo governista.

Lia participou, nesta quinta-feira (30), da live do PontoPoder. Ela conversou com a editora Jéssica Welma e com a repórter Luana Barros. A secretária relembrou o impasse na montagem da chapa majoritária em 2022, que provocou o racha interno no PDT, e comentou sobre as articulações para 2026.

“Quando começou essa história, no começo da briga, da divisão do grupo, o Camilo (Santana) procurou o Cid, foi lá na casa dele e fez um apelo para que ele voltasse a ser candidato ao Governo, a ideia é que o Cid seria o único que poderia evitar esse racha, evitar que saísse a candidatura do Roberto Cláudio para um lado e o PT lançasse outro candidato”, revelou Lia.

Contudo, segundo ela, desde aquela época Cid já tinha a “decisão firme” de que não iria disputar novamente o Governo do Ceará. Entre os motivos, ela citou a ausência familiar durante o período em que ele comandou o Executivo cearense.

“O Cid também já vinha a um certo tempo querendo investir um pouco mais, construir algo na iniciativa privada, e ele verdadeiramente fez isso, porque o trabalho como senador é muito mais leve do que o trabalho de governador. Ele conseguiu se dedicar, tem um sítio que era do nosso pai e ficou para ele, ele está lá criando tilápia, plantando limões, comprou um terreno em frente e está abrindo um posto de gasolina, vai abrir uma loja de queijo também, está animado com o empreendimento dele”, disse a irmã.

Para Lia Gomes, se, no auge da crise partidária, o irmão não quis disputar novamente o Governo, não é possível que ele cogite isso agora.