Ministro admite que queda de popularidade de Lula tem a ver com comunicação, mas há outros fatores

O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Sidônio Palmeira, reconheceu nesta sexta-feira (4), em Fortaleza, que parte do problema da queda de popularidade do presidente Lula é de responsabilidade da comunicação do governo. Ele alertou, no entanto, que toda popularidade envolve “comunicação, gestão e política”.

Recém-convocado para reforçar a comunicação do Palácio do Planalto, Sidônio participou, na manhã desta sexta, do 7º Fórum Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação (FNSecom), em Fortaleza. Segundo ele, o governo federal tem feito entregas relevantes, mas muitas dessas ações “ainda não chegaram à população [como mensagem]”.

O ministro citou dois programas como exemplos emblemáticos da desconexão entre ações e percepção pública: o “Pé-de-Meia”, coordenado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, e o “Mais Médicos”, do Ministério da Saúde.

Segundo Sidônio, o programa de incentivo à permanência de estudantes no ensino médio já beneficia mais de 4 milhões de jovens — número superior à população de qualquer cidade brasileira, exceto São Paulo e Rio de Janeiro. “Olha a dimensão do que é isso”, disse, ao destacar que comparações concretas podem melhorar a percepção da população sobre as políticas públicas.

Na área da saúde, ele afirmou que o número de médicos no programa “Mais Médicos” foi dobrado em apenas dois anos de gestão, mas reiterou que a comunicação sobre essas ações não tem alcançado a população com a força necessária.

Comunicação específica para o Nordeste

O ministro também defendeu uma comunicação pública mais segmentada e sintonizada com as realidades locais e regionais.

“A comunicação tem que ser por estado, por setor e por região. O Nordeste tem a sua característica, e a gente tem que comunicar de acordo com isso”, afirmou, acrescentando que o momento atual exige o resgate do orgulho de ser brasileiro e nordestino.

Comunicação governamental em debate

O evento, realizado no Centro de Eventos do Ceará, reúne representantes das secretarias estaduais de Comunicação de todo o país e é considerado o principal espaço de articulação entre os entes federativos na área.

A programação inclui debates sobre legislação da publicidade, comunicação digital e estratégias com grandes plataformas. O encerramento ocorre nesta sexta-feira (4), com a assinatura de uma carta-compromisso entre os estados e o Distrito Federal.