Em balanço dos 100 dias de gestão, prefeito de Baturité (CE) projeta avanços na saúde e fala das eleições de 2026

Além do Hospital Regional do Maciço de Baturité, a maior cidade da região contará com mais uma unidade de média complexidade nos próximos anos, conforme informou o prefeito Herberlh Mota (Republicanos) nessa quinta-feira (4), durante a Live do PontoPoder. O Hospital Municipal de Baturité deve contar com 120 leitos de especialidade materno-infantil, além de clínica médica e cirurgia geral.

“Somos o maior município da região e não temos um hospital municipal para atender as pessoas do município. Temos um hospital filantrópico de especialidade materno-infantil, gerido pelas irmãs vicentinas, e foi uma das promessas nossas de campanha no primeiro mandato (uma unidade pública)”, explicou.

O imóvel onde será erguido o novo equipamento foi doado pela Prefeitura, mas a obra ocorre com recursos do Governo do Estado, segundo o gestor. Em fevereiro, Herberlh publicou um vídeo nas redes sociais mostrando o andamento da construção, ainda em fase inicial.

Aliado a isso, Baturité vai receber o Hospital Regional – este gerido pelo Estado – dentro de três anos, projetou o prefeito. A licitação para a construção já foi publicada. São previstos investimentos de mais de R$ 300 milhões para a entrega de 240 leitos.

A unidade funcionará como um hospital universitário, já que, no ano passado, Baturité recebeu o novo curso de Medicina da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab).

Eleições 2026

Com diálogo aberto com o governador Elmano de Freitas (PT) e outras lideranças da base, o prefeito de Baturité também reiterou apoio à campanha de reeleição do petista em 2026 e apontou diálogo sobre cinco opções ao Senado na base governista.

Segundo Herberlh, o debate ainda é “muito prematuro”, mas já há nomes na mesa de negociação. O gestor destacou o empresário e presidente do Republicanos Ceará, Chiquinho Feitosa; os deputados federais Junior Mano (PSB), Eunício Oliveira (MDB) e José Guimarães (PT); e o chefe da Casa Civil do Estado, Chagas Vieira.