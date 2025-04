Alece aprova PEC que regulamenta atuação de órgãos ambientais nos municípios para licenciamento

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) aprovou a Proposta de Emenda à Constituição estadual (PEC 02/2025) que regulamenta a atuação de órgãos ambientais nos municípios para licenciamento das intervenções de impacto local. A medida é de autoria do deputado Renato Roseno (Psol) e tramitou em regime de urgência na Casa, sendo aprovada em dois turnos nesta quarta-feira (2).

A PEC altera o artigo 264 da Constituição estadual, enfatizando que cabe ao Estado do Ceará promover o licenciamento ambiental de atividades e empreendimentos que utilizam recursos ambientais. Em paralelo, o texto “constitucionaliza” o papel dos municípios no âmbito, ao evocar a Lei Complementar nº 140, que regulamenta a cooperação entre a União, os estados e os municípios para a conservação do meio ambiente.

Veja também PontoPoder Deputados aprovam criação de 358 vagas de investigadores da Polícia Civil do Ceará para novo concurso PontoPoder Quantos e quais projetos o Governo Elmano enviou à Alece tratando de mudanças na estrutura das polícias

Para isso, os órgãos ambientais municipais devem seguir a resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Coema) de 2019, que determina que “para exercer as atribuições concernentes ao licenciamento das intervenções de impacto local, o município deve possuir sistema de gestão ambiental”. Nesse sentido, essa estrutura organizacional precisa ter, no mínimo:

Órgão ambiental capacitado; Política Municipal de Meio Ambiente prevista em legislação específica; Conselho Municipal de Meio Ambiente em atuação, com representação da sociedade civil organizada paritária a do Poder Público; Legislação que discipline o licenciamento ambiental municipal; Equipe multidisciplinar de nível superior para analisar o licenciamento ambiental; Equipe de fiscalização e de licenciamento formada por servidores públicos efetivos de nível superior.

TRAMITAÇÃO NA ALECE

No plenário da Casa, Renato Roseno rebateu as "informações equivocadas" que apontavam que a Assembleia buscava “tirar o poder dos municípios de licenciar”. Para o parlamentar, os deputados fizeram o contrário: a medida dá segurança jurídica aos Executivos municipais e enfatiza a competência deles na área, ao mesmo tempo que tenta evitar pressões externas para licenciamentos.

“O que nós acabamos de fazer foi pavimentar a Lei Complementar número 140, dar a ela status de norma constitucional estadual, trazer a decisão do STF dizendo que os municípios podem licenciar, contanto que eles respeitem a legislação vigente, que é ter equipe, ter conselho, ter política, ter plano, ter fundo e ser transparente” Renato Roseno Deputado estadual pelo Psol e autor da PEC 02/2025

Por sua vez, o presidente da Alece, o deputado Romeu Aldigueri (PSB), evidenciou que a PEC foi construída em consenso com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), entidade que representa os prefeitos cearenses.

O próximo passo, segundo o parlamentar, será a apresentação de um projeto de lei para regulamentar a criação de órgãos municipais de meio ambiente, conforme antecipado pelo colunista Victor Ximenes, do Diário do Nordeste, em 27 de março. A ideia é garantir estrutura técnica adequada para os municípios.

Veja também Victor Ximenes Assembleia quer regulamentar criação de órgãos ambientais nos municípios Ceará Moradores de Guaramiranga temem que novo órgão ambiental acelere desmatamento e grandes construções na região

POLÊMICA EM GUARAMIRANGA

A aprovação da PEC ocorre em meio à criação da Autarquia do Meio Ambiente de Guaramiranga, no Maciço de Baturité. O projeto, de autoria da prefeita Ynara Mota (Republicanos), foi aprovado pela Câmara Municipal da cidade em 20 de março.

Como mostrou uma reportagem do Diário do Nordeste, a iniciativa motivou protestos da população por temor de que ele acabe acelerando a degradação dos recursos naturais e o aumento da especulação imobiliária na região.

O receio é de que atividades que, atualmente, competem à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e à Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Ceará (Sema) passem às atribuições do novo órgão, o que poderia flexibilizar a concessão de licenças e permissões para construções na serra.

É esse tipo de conflito de atribuições que o projeto anunciado por Romeu Aldigueri pretende evitar, na tentativa de estabelecer regras que reorganizem a estrutura de órgãos ambientais nas cidades do Ceará.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil