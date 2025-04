Polo Industrial de Maranguape deve gerar 12 mil empregos diretos e indiretos, diz prefeito Átila Câmara

O prefeito de Maranguape, Átila Câmara (PSB), afirmou que o Polo Industrial do município vai entrar em funcionamento no ano que vem e deve gerar cerca de 12 mil novos empregos entre direitos e indiretos.

Segundo o gestor, a prefeitura adquiriu um terreno e, em parceira com a Fiec, passou a prospectar indústrias que quisessem se instalar no polo. A primeira já teria sido garantida.

"Temos 30 protocolos de intenção assinados. A expectativa é de que 30 empresas sejam implantadas nesse polo, gerando, entre diretos e indiretos, cerca de 12 mil empregos", disse o socialista.

A entrevista do prefeito de Maranguape foi concedida, com exclusividade, ao PontoPoder Contexto, da Verdinha FM 92.5, que vai ao ar às 21h deste sábado (5). O gestor falou sobre os desafios da gestão e as primeiras ações dos 100 dias de governo no segundo mandato.

Entre as medidas adotadas para o novo mandato, estão uma reforma administrativa, com unidades criadas com foco na segurança pública, nas secretarias da mulher, do desenvolvimento econômico e de governo.

Concurso em Maranguape

Entre as ações para abrir novos postos de trabalho, o gestor prometeu um concurso público para 2025.

De acordo com Átila Câmara, está em andamento um processo licitatório para escolher uma banca para realizar o certame. "Fazer concurso para mais de 500 vagas para professor, secretário escolar, agentes de saúde, de endemias, de defesa civil, tributação e meio ambiente", disse.