Desembargadora Maria Iraneide é eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para o biênio 2025-2027

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) elegeu, durante a sessão ordinária realizada na tarde desta terça-feira (8), a desembargadora Maria Iraneide Moura Silva como presidente da Corte para o biênio 2025–2027. Para o cargo de vice-presidente, foi eleito o desembargador Emanuel Leite Albuquerque.

A dupla de magistrados, eleita por meio de um consenso pelos membros do Tribunal, irá substituir a atual gestão, composta pelos desembargadores Raimundo Nonato Silva Santos e Francisco Gladyson Pontes, respectivamente, presidente e vice-presidente/corregedor.

Veja também PontoPoder Depoimentos em caso de ameaça a Izolda Cela em Sobral mostram modus operandi de facções nas eleições de 2024 PontoPoder Suplência do PDT ocupada por Enfermeira Ana Paula na Câmara dos Deputados é questionada na Justiça Eleitoral

Os eleitos se tornaram membros efetivos do TRE-CE numa votação realizada na última quinta-feira (3) pelo Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE). O pleito — que também escolheu os desembargadores Durval Aires Filho e Luiz Evaldo Gonçalves Leite para a suplência da Corte — foi realizado em formato eletrônico e secreto. O TRE-CE, portanto, agora oficializa a eleição.

Maria Iraneide e Emanuel Albuquerque serão empossados na Presidência no início de junho. Eles serão, dentre outras atribuições, os responsáveis por coordenar as atividades da Justiça Eleitoral para efetivação das próximas Eleições Gerais no Ceará, que ocorrerão em 2026.

Trajetória da desembargadora Maria Iraneide

Natural de Sobral, a presidente eleita é graduada em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e especialista em Direito Processual Civil. É membro do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), onde é desembargadora desde 2011. É presidente do Conselho Editorial e da Biblioteca do TJCE e integrante da 2ª Câmara de Direito Público.

Já o vice-presidente eleito nasceu em Crateús e também se formou em Direito pela UFC. É especialista em Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional e mestre em Direito. Faz parte do Pleno do TJCE. É também membro da 1ª Câmara de Direito Privado e do Centro de Inteligência do TJCE.