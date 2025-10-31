Diário do Nordeste
Imagem mostra uma pessoa pressionando o botão verde “CONFIRMA” em uma urna eletrônica da Justiça Eleitoral brasileira. O visor do equipamento exibe a palavra “FIM”, indicando o encerramento do voto.

PontoPoder

Quase 20 cidades do CE podem ter troca de vereadores, após cassações e afastamentos em 2025

Lista inclui condenações por envolvimento com facções criminosas, compra de votos, fraude à cota de gênero e outros ilícitos.

Ingrid Campos 27 de Outubro de 2025
Joel Barroso é um jovem branco de cabelo preto bem cortado. Na foto, ele está com um leve bigode e usa terno preto com camisa social azul e gravata da mesma cor.

PontoPoder

Joel Barroso é eleito prefeito de Santa Quitéria após cassação do pai

O prefeito eleito é filho do prefeito cassado, Braguinha, e apoiado pelo senador Cid Gomes.

Luana Severo e Igor Cavalcante 26 de Outubro de 2025
Imagem mostra um grupo de 13 pessoas posando em frente ao prédio do Cartório da 54ª Zona Eleitoral, do TRE-CE. O grupo é composto por homens e mulheres, a maioria vestida com uniformes militares ou policiais, e alguns com trajes formais. O prédio tem fachada clara, com o número 969 visível à direita e o logotipo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará acima da entrada. O céu está ensolarado.

PontoPoder

Lula autoriza presença das Forças Armadas em eleição suplementar de Santa Quitéria (CE)

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, nesta quinta-feira (16)

Ingrid Campos 16 de Outubro de 2025
A imagem mostra uma sessão em andamento em uma sala de tribunal ou plenário. Várias pessoas estão sentadas ao redor de mesas de madeira em formato de “U”, utilizando computadores portáteis e documentos impressos. A maioria veste togas pretas, indicando que são magistrados ou membros do tribunal. Há garrafas de água e papéis sobre as mesas. Ao fundo, estão bandeiras do Brasil e de um estado, além de um crucifixo fixado na parede. Algumas pessoas em pé observam a sessão através de um vidro. O ambiente é formal e organizado, típico de um julgamento ou reunião institucional.

PontoPoder

TRE-CE confirma cassação de vereadores de Penaforte por fraude à cota de gênero

A determinação afeta diretamente os vereadores João Paulo do Crediário e Toninho, eleitos pelo PT no ano passado

Ingrid Campos 24 de Setembro de 2025
Imagem mostra um trio posando para fotos em diferentes cenários. À esquerda, uma mulher de cabelo castanho liso, usando blusa rosa-clara com bordados e calça azul estampada, sorri diante de um fundo verde decorado com balões. Ao centro, um homem de cabelo curto e preto, trajando camisa social branca, sorri enquanto mantém as mãos cruzadas à frente do corpo, com um pequeno curativo no braço esquerdo. À direita, uma mulher de cabelos longos e castanhos, vestindo blusa branca ajustada, sorri em um ambiente com painel verde e bege ao fundo.

PontoPoder

Sob clima acirrado, Santa Quitéria (CE) define candidatos em eleição suplementar; veja nomes

Os candidatos são nomes já conhecidos pela política local

Ingrid Campos 23 de Setembro de 2025
A imagem mostra Braguinha, um homem de meia-idade, com cabelo curto escuro e grisalho, vestindo terno azul, camisa branca e gravata estampada em preto e branco. Ele segura um microfone prateado próximo à boca, como se estivesse discursando. Ao fundo, há uma cortina branca e parte de uma parede clara, sugerindo que a cena ocorre em um ambiente interno, possivelmente durante um evento ou reunião formal.

PontoPoder

Santa Quitéria: Braguinha tem contas de campanha rejeitadas e deve devolver R$ 60 mil ao Tesouro

Resultado sobre análise de recurso foi publicado nesta segunda-feira (22)

Ingrid Campos 22 de Setembro de 2025
A foto mostra duas pessoas sorrindo em um ambiente interno. Um homem de meia-idade, calvo, veste camisa social azul-clara e segura um microfone enquanto abraça uma mulher de cabelos pretos presos, que usa uma blusa cinza de manga comprida. Ao fundo, há uma parede de tijolos aparentes em tons claros e um trecho de parede branca.

PontoPoder

TSE suspende eleição suplementar em Barroquinha e devolve mandato a prefeito e vice em liminar

O ministro-relator André Mendonça reconheceu que a matéria "demanda melhor exame" pela Corte

Ingrid Campos 16 de Setembro de 2025
Novos vereadores de Barroquinha foram diplomados pelo TRE-CE na quinta-feira (12)

PontoPoder

Três novos vereadores são empossados em Barroquinha após recontagem de votos da Justiça Eleitoral

Cassação de parlamentares do PSD motivou mudanças na composição da Câmara Municipal

Marcos Moreira 12 de Setembro de 2025
Montagem de fotos mostra os vereadores Orlando Victor Bezerra Lopes e Sad Lufti

PontoPoder

Vereador é absolvido pelo TRE em processo de violência política de gênero em Caridade, no Ceará

Vereadora Sad Lufti promete recorrer e alega que ação é apenas uma das três contra o parlamentar

Marcos Moreira e Luana Barros 12 de Setembro de 2025
Grupo de 14 pessoas posando para foto em ambiente corporativo. Há homens e mulheres em pé, lado a lado, vestidos com roupas formais e sociais. Ao fundo, parede com revestimento geométrico e bandeiras posicionadas no canto esquerdo.

PontoPoder

Lista tríplice a vaga no Pleno do TRE-CE é composta integralmente por mulheres

A escolha supera o piso definido em resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicada em maio deste ano

Ingrid Campos 05 de Setembro de 2025
