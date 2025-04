Cid Gomes convida deputados federais do PDT para se filiarem ao PSB durante Congresso Estadual

O senador Cid Gomes convidou os deputados federais Mauro Filho, Leônidas Cristino, Robério Monteiro e o também secretário de Educação de Fortaleza, Idilvan Alencar (todos atualmente no PDT), para se filiarem ao PSB. O aceno foi feito durante discurso no Congresso Estadual do partido, realizado na manhã deste domingo (27), em Fortaleza – os três primeiros parlamentares estavam no evento.

“Espero que, sem querer criar constrangimento, o deputado Mauro Filho examine a possibilidade no momento adequado de vir para o PSB. Eu espero que o deputado Leônidas Cristino, no momento mais adequado, examine a possibilidade de vir para o PSB. Eu espero que o deputado Robério Monteiro, no momento mais adequado, examine a possibilidade de vir para o PSB. Eu espero que o Idilvan, no momento oportuno, examine a possibilidade de vir para o PSB” Cid Gomes Senador do Ceará pelo PSB

Com o convite, Cid espera que os parlamentares façam a mesma movimentação dele: a migração do PDT para o PSB, após romper com a legenda por conta do embate interno acerca da aliança com o PT em nível estadual, o que foi rechaçado pela ala ligada a Ciro Gomes (PDT).

Veja também PontoPoder Cid defende Júnior Mano para Senado e quer Romeu Aldigueri como deputado federal PontoPoder Cid sinaliza Acilon Gonçalves e Fernanda Pacobahyba como pré-candidatos do PSB a deputados federais

A ideia é que eles se juntem a Júnior Mano, o único deputado federal do Ceará pelo PSB. Após deixar o PL, o político se filiou à legenda de Cid em dezembro de 2024 e é cotado para disputar uma vaga ao Senado no próximo ano. A candidatura dele, inclusive, foi defendida pelo senador durante o evento desta manhã.

Legenda: Deputados federais Mauro Filho, Leônidas Cristino, Robério Monteiro e Idilvan Alencar podem deixar o PDT e ir para o PSB Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados

EXPANSÃO DO PARTIDO

Durante o encontro, Cid voltou a citar a meta do PSB de eleger seis deputados federais em 2026. Além disso, o senador já havia sinalizado ao PontoPoder que busca 12 vagas na Assembleia Legislativa do Ceará, onde o partido detém a maior bancada da Casa atualmente, com nove assentos.

“Para mim, é fundamental a gente ter uma bancada de deputados federais que possa colocar o Ceará bem representado, que possa fazer do nosso partido, o partido que tem uma boa representação lá para lutar pela as pessoas do estado”, ressaltou.

Ainda no Congresso do PSB Ceará, Cid defendeu uma série de nomes do partido para a Câmara dos Deputados, como Romeu Aldigueri (PSB), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará; Acilon Gonçalves (sem partido), ex-prefeito de Eusébio; e Fernanda Pacobahyba, atual presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O Congresso do PSB contou com a presença do prefeito de Recife, João Campos – que deve assumir a presidência nacional do partido em junho –, políticos da agremiação, como prefeitos de cidades do Ceará e parlamentares, além de outras lideranças estaduais e municipais. Na oportunidade, Eudoro Santana e Cid Gomes foram reconduzidos à presidência e à 1ª vice-presidência da legenda, respectivamente.

>> Participe do canal do PontoPoder no Whatsapp para saber tudo sobre a política do Ceará e do Brasil