Tempo de rádio e TV: quem ganha e quem perde no Ceará após articulações para Eleição 2026

As eleições 2026 no Ceará ainda estão distantes no calendário, mas os movimentos de bastidores começam a desenhar os contornos da disputa. Um deles, estratégico, tem agitado os bastidores da sucessão: as fusões partidárias e federações, conforme já detalhamos nesta Coluna.

Como federações afetam a contagem do tempo de propaganda

Hoje, com o desenho partidário atual, a base do governo tem vantagem folgada na divisão tanto do bloco de propaganda quanto das inserções ao longo da programação:

Distribuição atual do tempo de TV – sem fusões

Base de Elmano

FE Brasil (PT/PCdoB/PV) : 1'29" | 6'13"

: 1'29" | 6'13" Progressistas : 54" | 3'46"

: 54" | 3'46" MDB : 48" | 3'24"

: 48" | 3'24" PSD : 48" | 3'24"

: 48" | 3'24" Republicanos : 47" | 3'19"

: 47" | 3'19" Podemos : 23" | 1'37"

: 23" | 1'37" PSB: 19" | 1'19"

Total: 5’28” (bloco) | 23’02” (inserções)

Oposição

PL : 1'49" | 7'37"

: 1'49" | 7'37" União Brasil : 1'06" | 4'39"

: 1'06" | 4'39" PSDB/Cidadania : 23" | 1'37"

: 23" | 1'37" PDT: 22" | 1'32"

Total: 3’40” (bloco) | 15’25” (inserções)

Nesse cenário, a vantagem é clara para a base do governo Elmano. PSDB + Podemos e União Brasil + Progressistas podem mexer na balança

O alerta se acende quando as articulações ganham corpo e novas alianças se desenham. Se confirmadas as fusão PSDB e Podemos e a federação União Brasil e Progressistas, ambos partidos hoje na base de Elmano migram para o bloco da oposição — alterando drasticamente o cenário de exposição na mídia. Distribuição projetada do tempo de TV – com fusões

Base de Elmano

FE Brasil (PT/PCdoB/PV) : 1'29" | 6'13"

: 1'29" | 6'13" MDB : 48" | 3'24"

: 48" | 3'24" PSD : 48" | 3'24"

: 48" | 3'24" Republicanos : 47" | 3'19"

: 47" | 3'19" PSB: 19" | 1'19"

Total: 4’11” (bloco) | 17’39” (inserções)

Oposição

PL : 1'49" | 7'37"

: 1'49" | 7'37" União Brasil + Progressistas : 2’00” (soma) | 8’25”

: 2’00” (soma) | 8’25” PSDB + Podemos : 46" | 3’14”

: 46" | 3’14” PDT: 22" | 1'32"

Total: 4’57” (bloco) | 20’48” (inserções)

A inversão é nítida: a base do governo perderia cerca de 1 minuto no tempo de bloco e mais de 5 minutos em inserções, o que justifica as conversas de bastidores sobre o assunto.

A conta que preocupa no Abolição

O sinal amarelo já chegou aos gabinetes do Palácio da Abolição. O risco de perder Progressistas e Podemos é real. E a lista pode crescer dependendo das articulações políticas nacionais, com as quais as lideranças locais têm pouco contato.