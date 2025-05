Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda do PL em Fortaleza no final de maio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará em Fortaleza no próximo dia 30 de maio para participar do 2º Seminário Nacional de Comunicação do PL, que será realizado no Centro de Eventos.

O evento acontece pouco mais de um mês depois da data em que Bolsonaro deveria passar por Fortaleza. Ele teria escala na capital cearense após visita a estados nordestinos no dia 12 de abril, mas um dia antes ele passou mal no Rio Grande do Norte e precisou ser internado.

Veja também PontoPoder Bolsonaro admite que fraude no INSS tenha iniciado no seu governo PontoPoder STF inicia julgamento de aliados de Bolsonaro por golpe de Estado; veja detalhes

O ex-presidente passou por cirurgia e foi transferido para Brasília, onde ficou 21 dias internado, incluindo mais de duas semanas na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI). Ele recebeu alta no dia 4 de maio.

Além de Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também irá participar do seminário no final do mês.

O evento contará ainda com representantes de Big Techs, como Google, Instagram, Facebook e WhatsApp, segundo informou a assessoria do presidente do PL Ceará, Carmelo Neto (PL).

Bolsonaro no Ceará

A última vez que o ex-presidente esteve no Ceará foi no início da campanha eleitoral de 2024, quando participou do primeiro ato do então candidato a Prefeitura de Fortaleza, André Fernandes (PL).

Apesar do deputado federal ter ido para o 2º turno, Bolsonaro não voltou ao Ceará para participar de atos da campanha.