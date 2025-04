Congresso faz sessão solene em homenagem ao centenário de Edson Queiroz

O centenário de nascimento do empresário Edson Queiroz será homenageado em uma sessão solene no Congresso Nacional na manhã desta quarta-feira (9). O evento será realizado às 9h, no Plenário do Senado Federal, em Brasília, após requerimento apresentado pela deputada federal Fernanda Pessoa (União-CE) e pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).

Girão destaca que a homenagem tem o objetivo de celebrar um dos maiores empresários da história do Brasil. "Comemorar o centenário de nascimento de Edson Queiroz, grande empresário e símbolo de empreendedor do Ceará, a quem eu tive a oportunidade de conhecer ainda pequeno, porque era amigo do meu pai, Clodomir Girão", ressaltou.

Para o senador, a trajetória de vida e o legado do empresário merecem "ser amplamente reconhecidos".

Abril marca o mês de nascimento do visionário cearense e também o início oficial das celebrações do seu centenário, organizadas pela Fundação Edson Queiroz, instituição mantenedora da Universidade de Fortaleza.

Veja também Verso Exposição fotográfica comemora centenário de Edson Queiroz na Unifor com imagens raras PontoPoder Desembargadora Maria Iraneide é eleita presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará para o biênio 2025-2027

Biografia de Edson Queiroz

Edson Queiroz nasceu em Cascavel, no Ceará, em 12 de abril de 1925. Foi o segundo de seis irmãos do casal Cordélia Antunes Ferreira e Genésio Clementino de Queiroz. Em 1945, casou-se com Yolanda, com quem teve seis filhos: Airton, Myra, Edson Filho, Renata, Lenise e Paula.

A trajetória profissional de Edson começou em 1951, quando, com apenas 26 anos, ele adquiriu uma distribuidora de gás de cozinha na Capital. Em 1973, o industrial mudou a história da educação superior cearense ao fundar a Universidade de Fortaleza, o maior dentre todos os projetos sociais adotados pela Fundação Edson Queiroz.

Reconhecido como um homem visionário e o mais importante empresário do Ceará no século XX, perpetuou o seu legado por meio do Grupo Edson Queiroz, conglomerado atuante nos segmentos de energia, alimentos e bebidas, eletrodomésticos, comunicação, educação, agropecuária e incorporação imobiliária.

O empresário faleceu em 8 de junho de 1982, vítima de um acidente aéreo na Serra de Aratanha, em Pacatuba (CE).