Quem são os nomes citados para disputar o governo do Estado com Elmano em 2026

Com a aproximação do calendário eleitoral de 2026, o cenário político no Ceará começa a tomar forma. A um ano do prazo de desincompatibilização para os ocupantes de cargos no Poder Executivo que desejam disputar mandatos, as articulações ganham corpo nos bastidores. A eleição estadual tende a repetir a polarização entre esquerda e direita, com o atual governador Elmano de Freitas (PT) como nome mais forte do campo progressista e ao menos uma candidatura representando a direita, ainda em fase de consolidação.

Embora o nome do principal adversário da direita ainda esteja em aberto, a oposição já se movimenta em torno de possíveis pré-candidatos. E, especificamente sobre a oposição, há uma possibilidade real de haver mais de um postulante no bloco, sobretudo diante da fragmentação dos grupos de direita e centro-direita no estado. Até agora, ao menos seis nomes já foram citados nos bastidores como potenciais concorrentes ao Palácio da Abolição. Elmano de Freitas (PT)

Legenda: Governador deve ser candidato à reeleição em 2026, tentando manter a hegemonia petista no Estado Foto: Ismael Soares Atual governador, é o nome natural para a reeleição. Indicado por Camilo Santana em 2022 e vitorioso ainda no primeiro turno, Elmano busca se consolidar como liderança no partido e está tendo respaldo das principais lideranças, inclusive do presidente Lula. Apesar de ainda não ter dito oficialmente ser candidato à reeleição, é praticamente certa a empreitada, inclusive como já dito por lideranças como o ministro Camilo Santana, sinalizando continuidade do projeto petista no Ceará.

Eduardo Girão (Novo)

Legenda: Senador atualmente, Girão lançou recentemente sua pré-candidatura ao Governo Foto: Davi Rocha Senador e empresário, Girão anunciou publicamente no início de março sua pré-candidatura ao governo estadual. Ele defende a construção de uma frente ampla de oposição. Ele já confirmou que não irá concorrer a novo mandato no Senado por se considerar contra a reeleição. Girão vem adotando uma linha de crítica ao atual governo e tenta se consolidar como o nome da direita, apoiado em pautas conservadoras e em sua trajetória como gestor no setor privado.

Roberto Cláudio (PDT)

Legenda: Ex-prefeito de Fortaleza tem sido um dos principais nomes na oposição a Elmano e pode ser candidato ao governo Foto: Ismael Soares Ex-prefeito de Fortaleza e candidato ao governo em 2022, ele segue fazendo articulações nos bastidores. Mesmo após a derrota no último pleito, mantém-se como uma das figuras com capital político dentro do grupo pedetista. Sua recente aproximação com lideranças de direita e centro-direita pode sinalizar uma eventual composição ou mesmo nova tentativa de candidatura, dependendo da costura das alianças. Aliados têm dito que há disposição dele de ir para uma nova candidatura.

Moses Rodrigues (União Brasil)

Legenda: Deputado Federal, Moses foi citado como pré-candidato pelo pai, prefeito de Sobral, Oscar Rodrigues Foto: Câmara dos Deputados Deputado federal em terceiro mandato, também já foi ventilado como possível pré-candidato ao governo. Com atuação na Câmara dos Deputados, Moses tem ampliado sua interlocução política dentro e fora do partido, principalmente depois da vitória de seu grupo político na Prefeitura de Sobral no ano passado. O pai dele, Oscar Rodrigues, prefeito de Sobral, ventilou a possibilidade de o filho colocar o nome ao Partido para a disputa majoritária.

Ciro Gomes (PDT)

Legenda: Atualmente fora dos embates políticos locais, Ciro está sendo citado por correligionários, mas as chances de sair candidato ainda são pequenas Foto: Reprodução Ex-governador e ex-ministro, também foi citado como possível candidato por aliados, embora ele próprio não tenha manifestado intenção de concorrer. Aliás, recentemente, em jantar com aliados em Brasília, Ciro foi questionado sobre uma possível candidatura à Presidência da República, mas não demonstrou disposição para isso. Figura central do pedetismo no Ceará, Ciro pode ser acionado em um cenário de dificuldade para o grupo que lidera politicamente. Sua eventual candidatura dependeria de conjuntura favorável e de uma estratégia clara de retomada de influência eleitoral.

Cenário ainda incerto