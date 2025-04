Desembargador condenado por venda de sentenças no TJCE deve perder cargo e salário de R$ 45 mil por mês, decide Justiça

O desembargador Carlos Rodrigues Feitosa, já condenado por 'rachadinha' e pela venda de liminares nos plantões do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), agora teve decretada a perda do cargo. Ele foi um dos magistrados acusados de integrar o esquema desvendado pela Polícia Federal por meio da Operação Expresso 150.

O presidente do TJCE, Heráclito Vieira de Sousa Neto, assinou portaria nessa segunda-feira (7) tornando pública a decretação da perda do cargo "em decorrência do trânsito em julgado do acórdão condenatório proferido pelo Superior Tribunal de Justiça".

Conforme o ofício que o Diário do Nordeste teve acesso, fica determinada a comunicação do ato à Procuradoria-Geral do Estado do Ceará e à Procuradoria-Geral da Justiça do Estado do Ceará, para a cassação da aposentadoria.

Até então, o magistrado aposentado compulsoriamente vinha recebendo cerca de R$ 45 mil por mês. A reportagem não localizou a defesa de Feitosa.

Em 2022, o Diário do Nordeste noticiou que o Governo do Ceará deu entrada na Justiça com ação de cassação de proventos da aposentadoria do desembargador. Para o Governo, Feitosa deve ter os pagamentos da aposentadoria compulsória suspensos, porque cometeu crimes contra a administração pública, se valendo da função dentro do Tribunal.

Feitosa foi um dos alvos da Operação Expresso 150, que completa 10 anos no próximo mês de junho.

A reportagem apurou também que em fevereiro deste ano de 2025, o presidente do TJCE solicitou ao juiz da 6ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza informações sobre a medida cautelar de sequestro de bens de Feitosa, determinada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA

Carlos Rodrigues Feitosa recebeu a sanção da aposentadoria compulsória duas vezes, em 2018 e 2021. Na primeira ocasião foi devido à venda de sentenças.

A segunda aposentadoria compulsória determinada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi pela prática chamada de 'rachadinha', ocorrida de 2011 a 2015.

Para o CNJ, a aposentadoria compulsória é a mais grave das penas disciplinares aplicáveis a juízes vitalícios.

Conforme denúncia do Ministério Público, Carlos Feitosa se valeu da posição hierárquica para nomear funcionárias e exigir delas vantagens financeiras indevidas. Uma das funcionárias, nomeada em 26 de maio de 2011, tinha que repassar R$500 de seu salário ao acusado, todos os meses, o que totalizou R$24,5 mil.

O valor extorquido da servidora nomeada dois meses depois, em 21 de julho de 2011, foi ainda maior: R$3 mil por mês e um total de R$141 mil. Em compensação, a reportagem apurou que as mulheres trabalhavam apenas meio expediente no local.

"Tal procedimento é popularmente conhecido como 'rachadinha' e não encontra qualquer sustentáculo legal ou ético que o ampare. Ao reverso, é conduta extremamente nociva, legal e moralmente, que não pode ser admitida por ferir expressamente os mais comezinhos princípios que regem a administração pública", afirma a promotoria, no documento.

DECISÃO DO STJ

Em 2019, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça condenou o desembargador pelo crime de corrupção passiva por venda de decisões liminares durante plantões judiciais.

"O ministro Herman Benjamin explicou que as provas colhidas apontam que a negociação feita por meio de grupos de mensagens era real, coincidia com os plantões do magistrado e tinha resultado favorável àqueles que se propuseram a participar das tratativas"

Na sentença constava que ele deveria cumprir 13 anos, 8 meses e 2 dias de prisão, em regime fechado. Em 2021, ele conseguiu progredir para prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica.

FILHO DE DESEMBARGADOR FOI PRESO

No fim do ano passado, o advogado Fernando Carlos Oliveira Feitosa, filho do desembargador foi preso por decisão da Justiça Estadual.

Como já publicado pelo Diário do Nordeste, Fernando Feitosa foi condenado a 19 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de corrupção passiva, em uma sentença proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no dia 8 de abril de 2019. Na mesma sentença, o desembargador Carlos Rodrigues Feitosa foi condenado a 13 anos e 8 meses de prisão.

Os dois, pai e filho, além de outros advogados, foram condenados pelo STJ no esquema da venda de liminares. Outros processos já foram julgados, mas ainda há alguns aguardando decisão judicial.

