Polícia investiga se assassinatos de carioca e gaúcho na Praia do Futuro têm relação com morte de cearense na Bahia

O duplo homicídio que vitimou os empresários André Luís Guellen, gaúcho de 43 anos, e Renato Faria de Azeredo, carioca de 34 anos, na Praia do Futuro, em Fortaleza, na última terça-feira (1º). pode estar relacionado ao assassinato do ex-sócio da dupla, o cearense Victor Gutemberg Bezerra Ramos, morto aos 29 anos, em um resort de luxo em Salvador, na Bahia, em 2022. A Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga se há relação entre os dois crimes.

Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, os três homens eram sócios de uma casa de apostas online (conhecida como 'bet'). Entretanto, segundo familiares de André e Renato, o negócio foi encerrado no ano passado, quando o Governo Federal começou a regulamentar o mercado. A dupla investia na criação de galos, nos seus estados de origem, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, e, segundo a Polícia, também atuava em rinhas de galos - o que é proibido e pode ser configurado como crime ambiental no Brasil.

A viúva de Renato de Azeredo, que é cearense, confirmou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, que ela e o marido estavam hospedados no mesmo resort em que Victor Gutemberg foi assassinado, mas não soube informar qual foi a motivação do crime ocorrido na Bahia. Questionada se André também estava no local, a mulher disse que "não tem certeza, mas acredita que ele também estava hospedado no resort".

Já a viúva de André Guellen, que é catarinense, disse que ela não estava no resort em Salvador quando ocorreu o crime e que soube do homicídio pelo que Renato e a esposa falaram para ela e o marido.

Victor Gutemberg Bezerra Ramos foi assassinado a tiros por um homem que invadiu o resort e fugiu em seguida, em Salvador, no dia 25 de agosto de 2022. A vítima estava tomando sol na área da piscina, quando foi alvejado pelo criminoso. Além de atuar no ramo de apostas, o cearense também tinha negócios no setor de compra e venda de veículos.

Contato 'Facção Guerra Pura'

Segundo a viúva de Renato de Azeredo, o casal estava no Ceará há 2 meses para visitar familiares dela, enquanto André Guellen e a esposa vieram ao Estado a convite deles, já que era um casal de amigos e os dois homens já tiveram negócios juntos.

No dia do crime, as mulheres foram fazer compras em um centro comercial, enquanto os maridos ficaram em uma barraca na Praia do Futuro. No início da tarde, as esposas perderam contato com os maridos e os procuraram através de uma localização em tempo real, compartilhada pelo celular. A tecnologia levou as mulheres até o carro em que André Luís Guellen e Renato Faria de Azeredo estavam mortos, na Avenida Dioguinho.

Os policiais civis e peritos forenses que atenderam a ocorrência de duplo homicídio encontraram, na central de multimídia do veículo - pertencente a Renato -, uma chamada com um contato salvo como Facção Guerra Pura.

Legenda: O gaúcho André Luís Guellen e o carioca Renato Faria de Azeredo foram mortos dentro de uma caminhonete Hilux, na Avenida Dioguinho, Praia do Futuro, em Fortaleza Foto: Reprodução

Questionada pelo DHPP sobre o contato, a viúva de Renato informou à Polícia que era "um amigo de Renato, e que todos o chamam por este apelido, mas a depoente não sabe seu nome", segundo o Termo de Depoimento. As duas mulheres negaram que os maridos integravam organização criminosa e disseram que desconheciam ameaças aos mesmos.

Quem são os suspeitos presos

As polícias Civil e Militar do Ceará prenderam dois suspeitos de matar André Luís Guellen e Renato Faria de Azeredo, na última quinta-feira (3). Os primos Júlio César do Nascimento, 37, e Gabriel Carlos do Nascimento Silva, 27, foram localizados no Município de Petrolândia, em Pernambuco, onde moravam.

Conforme as investigações policiais, a dupla veio ao Ceará para cometer o crime e voltou para Pernambuco logo em seguida. Júlio César é apontado pela Polícia como o executor do duplo homicídio: estaria em uma motocicleta que se aproximou do carro onde estavam as vítimas e teria efetuado os disparos. Ele nega que tenha cometido o crime, mas foi identificado por imagens de câmeras de segurança.

Já Gabriel Carlos é apontado como um ajudante do primo no crime: trouxe Júlio César ao Ceará em um veículo; foi buscar uma motocicleta comprada no bairro Maraponga, em Fortaleza, que viria a ser utilizada no duplo homicídio; e dirigiu de volta para Pernambuco. O suspeito sustenta que não estava no local do crime e não sabia que o primo tinha cometido um duplo homicídio.

A 10ª Delegacia do DHPP aprofunda a investigação do caso para descobrir a motivação do duplo homicídio e se há outros participantes do crime.