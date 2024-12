Governo divulga lista de 'bets' autorizadas a atuar no país

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda publicou, nesta terça-feira (31), uma série de portarias para regulamentar o mercado de apostas de quota fixa. Com a medida, 66 ‘bets’ passam a ser autorizadas a atuar oficialmente no Brasil a partir de 1º de janeiro.

Da lista, 14 empresas receberam permissão definitiva. Já as outras 52 têm pendências que devem ser corrigidas, como documentos relacionados à certificação do sistema de apostas ou necessidade de complementação de documentos ou informações. (Veja relação completa a seguir)

Todas as companhias tiveram que pagar uma outorga de R$30 milhões para funcionar. A autorização é válida por cinco anos.

A partir desta quarta-feira (1º), as empresas autorizadas a atuar em âmbito nacional precisam cumprir todas as regras, incluindo a operação exclusiva em sites com o domínio “.bet.br”.

Veja também Negócios Recorde: Brasil recebe 6,6 milhões de turistas estrangeiros em 2024 Negócios Lula sanciona lei que cancela o retorno do seguro obrigatório, antigo 'DPVAT', para veículos em 2025

Ainda conforme o Ministério da Fazenda, aquelas empresas não autorizadas, mas que continuam com domínios ativos que ofertam serviço de aposta são consideradas ilegais e serão bloqueadas.

Entre as principais medidas, que entram em vigor no ano novo, estão:

a proibição de crédito para apostas e de bônus de entrada

a exigência de identificação dos apostadores por CPF

o reconhecimento facial

o controle rigoroso dos fluxos financeiros

“Além disso, as operadoras precisam estar constituídas de acordo com a legislação brasileira e cumprir normas relacionadas à prevenção à lavagem de dinheiro, segurança financeira e práticas de jogo responsável”, divulgou a Pasta.

Bets autorizadas de modo definitivo:

Pinnacle;

Matchbook;

Verdinha;

Bolsa de Aposta;

Fulltbet;

BetBra;

Seguro Bet;

King Panda;

SportyBet;

LanceBEt;

Alfa.bet;

ArenaPlus;

Betmgm;

MGM;

galera.bet;

KTO;

Betnacional;

Mr. Jack Bet;

Rei do Pitaco;

Pitaco;

Fazobetai;

Oleybet;

Betpark;

BetBoom;

7Games;

Betão;

R7;

Superbet;

Magicjackpot;

Super.

Bets autorizadas de forma provisória: