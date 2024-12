Ceará entra no top 5 com melhor indicador de sustentabilidade ambiental nos negócios, diz estudo da Fiec

O Ceará é a 5ª unidade federativa do Brasil com o melhor indicador de sustentabilidade ambiental no mundo dos negócios, segundo o Índice Fiec de Inovação da Federação das Indústrias do Estado (Fiec), divulgado nesta terça-feira (17). Nesse aspecto, a ambiência local é superada apenas por São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro, nessa ordem.

Conforme o estudo, o Ceará obteve um índice de sustentabilidade de 0,314. A pontuação varia entre zero e um, sendo os valores mais próximos de um os mais desejáveis.

Para esse resultado, foram considerados os seguintes três critérios:

Quantidade de empresas com certificação ambiental (ISO 14001) e quantidade total de empresas;

Capacidade de geração de energia renovável (biomassa, eólica, hídrica e solar);

Capacidade total de geração de energia e despesas públicas empenhadas em gestão ambiental e despesas públicas empenhadas totais.

Nesse contexto, o Ceará ascendeu da 13ª posição em 2020 para a 5ª colocação em 2024, conquistando o topo do ranking. A atualização periódica dos pesos dos indicadores impede a comparação direta das notas entre diferentes anos.

Portanto, conforme metodologia adotada pela Fiec, o ideal é analisar somente a variação nas posições ao longo do tempo para uma avaliação mais precisa.

Segundo Eduarda Mendonça, especialista em Inteligência Competitiva do Observatório da Indústria do Ceará, a capacidade de geração de energia, com a participação das fontes solar, eólica e biomassa, contribuiu com o resultado.

Mas também percebemos que há uma grande participação das despesas com gestão ambiental dentro das despesas totais do setor público, refletindo que tanto o setor produtivo quanto o público estão trabalhando em conjunto para promover a sustentabilidade ambiental no Ceará", observou. Eduarda Mendonça Especialista em Inteligência Competitiva do Observatório da Indústria do Ceará

Os espaços para melhoria, segundo a especialista, estão no incremento do número de empresas com certificação ISO 14001 (reconhecimento internacional que estabelece diretrizes de gestão ambiental) e na ampliação da produção local de energia limpa.

Veja outros indicadores no Ceará

Dentre os 14 indicadores analisados no Estado, como o de intensidade tecnológica e de capital humano, o de sustentabilidade apresentou o segundo melhor desempenho.

O índice de Intensidade Tecnológica e Criativa obteve a maior pontuação.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

