Ceará detém mais da metade dos investimentos bilionários em Hidrogênio Verde no Brasil

O Ceará abarca fatia de 58,6% dos investimentos em Hidrogênio Verde (H₂V) no Brasil, com projetos que somam R$ 110,6 bilhões. Em seguida, aparecem os estados do Piauí (R$ 20,4 bilhões), Pernambuco (R$ 19,6 bilhões) e o Rio de Janeiro (R$ 16,5 bilhões). Os valores constam em estudo publicado nessa segunda-feira (26) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Veja também Bruna Damasceno Termelétrica do Pecém prevê investimento de até R$ 4 bilhões para transição energética no Ceará Bruna Damasceno Porto do Pecém vai investir R$ 3,6 milhões em centro de emergência ambiental no Ceará

A soma dos 23 projetos analisados em território nacional resultou em um montante de R$ 188,7 bilhões. Desses negócios, sete encontram-se na Capital e Região Metropolitana de Fortaleza, tornando o Estado também líder em número de empreendimentos.

Para o ex-secretário executivo de Energia e Telecomunicações do Ceará e presidente da Energo Soluções em Energias, Adão Linhares, o resultado do estudo reafirma a atratividade da ambiência local.

Entre as vantagens, lista, estão as fontes eólicas e solar e a facilidade logística da Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE), instalada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp), onde está a maioria dos projetos.

“A parceria com o Porto de Roterdã criou um corredor que leva o hidrogênio como amônia para a Europa, facilitando e deixando bastante competitiva a produção dele, mas também de amônia e metanol verdes”, explica.

Apesar das vantagens, Ceará terá desafios

Legenda: Plantas de hidrogênio verde ficarão no setor 2 da ZPE Foto: Divulgação

“Todos os investidores de grande porte olham para o Brasil e enxergam o Porto do Pecém e o Ceará como o mais vantajosos e competitivos economicamente. Agora, sair na frente não significa se tornar uma realidade”, observa, ponderando a importância de deixar a regulamentação acessível. Adão Linhares Especialista em energia

O projeto de lei que regulamenta a fabricação do combustível foi sancionado neste mês de agosto. Conforme o especialista, outro ponto para manter o Ceará no pódio é concretizar as linhas de transmissão. Uma questão do H₂V é a demanda por energia elétrica renovável para o processo de eletrólise, cujo objetivo é separar o hidrogênio da molécula da água.

Veja também Bruna Damasceno Banco Mundial aprova US$ 6,5 milhões para o Ceará ter centro tecnológico de combustíveis sintéticos no Pecém Bruna Damasceno Pesquisadores do Ceará desenvolvem bio-óleo para combustível de aviação a partir da casca de coco

Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, o foco deve ser em transformar as vantagens regionais em competitividade. “Estamos no Nordeste do Brasil, além dos ventos, do sol e das possibilidades de offshores (éolicas no mar), estamos muito mais próximos do Norte global. Há muitas possibilidades de produzir amônia e Hidrogênio Verde para esses países”, frisa.

Atualmente, o Governo do Ceará possui mais de 30 memorandos de entendimento para a produção do H₂V. Conforme o economista Célio Fernando, ainda é necessário aguardar para saber quantas dessas intenções serão convertidas em contratos.

“Mas o mais importante não são as promessas de investimentos, mas o desenvolver da transição energética, com várias cadeias produtivas. Isso é bom para o Ceará e para a sociedade”, avalia.

“Estamos desenvolvendo a biomassa e outras formas de energia. Além disso, os recursos hídricos estão sendo planejados para atender a indústria do H₂V e o próprio Estado, que vivenciou escassez. Água e energia são cadeias produtivas básicas de desenvolvimento econômico e dentro da visão de sustentabilidade”, completa. Célio Fernando Economista

Colaborou Luciano Rodrigues

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil