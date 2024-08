Porto do Pecém vai investir R$ 3,6 milhões em centro de emergência ambiental no Ceará

O Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp S/A) investirá R$ 3,6 milhões em um centro de emergência ambiental no Terminal Portuário, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza. O aval para a construção consta no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa terça-feira (6).

A empresa contratada para realizar a obra será a Altos Engenharia LTDA, conforme estipulado em licitação do tipo menor preço. O prazo para a execução do projeto será de sete meses, a contar da data de recebimento da ordem de serviço.

Segundo o Cipp, a previsão é que a solicitação do início dos trabalhos ocorra já no fim deste mês de agosto. O centro de emergência ambiental será implantado em uma área estratégica do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT) do Porto do Pecém.

A edificação atual estava sendo usada de forma adaptada e será demolida. O número de empregos a serem gerados não obra ainda não foi definido.

Por que o Centro de Emergência Ambiental será criado

Conforme o Complexo, o equipamento foi pensado para centralizar, em uma estrutura moderna, as operações dos equipamentos e das barreiras de contenção para evitar o vazamento de resíduos contaminantes no mar se houver algum acidente.

“É importante ressaltar que o Porto do Pecém não tem registro de acidentes desse tipo”, disse, em nota.

Como será o trabalho de prevenção a desastres ambientais na área

O Centro será um equipamento com uma estrutura voltada para armazenagem e manutenção. A ideia é facilitar um atendimento rápido em caso de acidentes. Para isso, será construída uma larga rampa de acesso ao mar e um novo embarcadouro para abrigar até sete lanchas.

Também haverá um espaço especial de apoio para o pessoal lotado nas ambulâncias emergenciais. Já a parte superior do prédio será ocupada pelos trabalhadores responsáveis pelas operações portuárias do Terminal de Múltiplas Utilidades (TMUT).

