Ceará tem duas cidades com melhores indicadores ESG do Nordeste; veja ranking

Fortaleza e Sobral são os municípios cearenses com os melhores indicadores atrelados à adoção de políticas e práticas Ambiental, Social e de Governança (ASG, tradução de ESG), em 2024, segundo estudo do Centro de Liderança Pública (CLP). Na outra ponta, Aquiraz registra o pior resultado.

Para o levantamento, foram consideradas as cidades com população a partir de 80 mil habitantes, totalizando 14 no Ceará. No País, foram 404. As notas vão de zero a 100, conforme os resultados alcançados dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (Onu).

No Nordeste, a Capital cearense lidera na dimensão de governança, com nota 73,51. Já Sobral tem a maior pontuação na esfera social, marcando 62,56 pontos. Dentre as 404 cidades pesquisadas, elas ocupam a 179ª e 201ª posição do ranking geral, respectivamente.

A governança, que inclui transparência e finanças públicas, puxou Fortaleza para o topo do ranking. Por outro lado, pondera o coordenador da Inteligência Técnica do CLP, Pedro Trippi, o principal desafio ainda é a pauta ambiental.

“Em termos ambientais, Fortaleza nunca esteve no 'top 200'. Para identificar isso, é avaliado um conjunto de indicadores, como saneamento básico, desmatamento, recuperação das áreas verdes e esgotamentos sanitários”, lista.

Segunda colocada, Sobral possui desempenho satisfatório em ações ambientais, mas ainda quém dos resultados obtidos nos últimos anos.

“Nessa dimensão, Sobral caiu da posição 70, em 2021, para a 154, em 2024. Ou seja, no ponto em que performa bem, teve uma grande queda, além de ter como gargalo a governança”, observa.

Por que Aquiraz é o pior município em práticas ESG

Legenda: Aquiraz fica na Região Metropolitana de Fortaleza Foto: Fabiane de Paula

Cidade onde há condomínios luxosos e grupos hoteleiros de alto padrão, Aquiraz tem o pior resultado no Estado, em todos os aspectos. O mais crítico é o ambiental (21,14).

Em seguida, aparecem o social (35,32) e a governança (44,32), totalizando nota final de apenas 33,60 pontos. De acordo com Pedro Trippi, é preciso ficar alerta aos números.

“Faz tempo que não vejo um município com uma performance tão baixa. Quando olhamos a dimensão ambiental, tem baixa cobertura de saneamento básico, administração do lixo ruim, nível alto de desmatamento e poucas áreas recuperadas”, enumera. Pedro Trippi Coordenador da Inteligência Técnica do CLP

Dentre as 404 cidades brasileiras analisadas em relação aos indicadores ambientais, Aquiraz ocupou a 388ª posição, apresentando um desempenho inferior ao registrado em pesquisas anteriores.

Conforme o especialista, esses dados servirão como base para os gestores diagnosticarem os problemas, direcionarem investimentos públicos, criarem políticas mais eficazes e superarem esses principais desafios.

O que dizem Aquiraz, Fortaleza e Sobral

A coluna procurou as três prefeituras citadas diretamente para ouvir o posicionamento sobre os desafios mencionados acima, mas não obteve retorno de Aquiraz e de Sobral, até esta publicação. Quando as respostas forem enviadas, o texto será atualizado.

Em nota, a gestão municipal de Fortaleza lembrou dos bons indicadores de competitividade. Sobre a necessidade das melhorias relacionadas às questões ambientais, a Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) disse ter ciência da pesquisa citada e que fará uma análise das pontuações sugeridas pelo documento.

A pasta afirmou, no entanto, que a classificação do ranking, no quesito meio ambiente, diverge dos prêmios e reconhecimentos internacionais alcançados pela Capital nos últimos anos.

"Em maio deste ano, a Oxford Economics concedeu a Fortaleza o 2º lugar mundial no índice de melhores cidades. "Já a Tree Cities of the World 2023 colocou Fortaleza no topo do ranking entre as cidades do nordeste que mais investem em arborização urbana. Nesta mesma pesquisa, a Capital ocupou o 3° lugar no país”, informou.

Segundo a Seuma, Fortaleza também foi a única cidade brasileira com resultado positivo da qualidade do ar, conforme as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS). "Ações da prefeitura, como a instalação de 30 monitores que verificam a qualidade do ar em diversos bairros, contribuem para o reconhecimento da OMS”, garantiu.

O órgão acrescentou que, em 2022, a Capital também foi premiada pelos projetos de microparques, no AIPH World Green City Awards na categoria Living Green for Health and Wellbeing.