Fortaleza e Sobral são as cidades mais competitivas do Ceará; veja ranking

Fortaleza, Sobral e Maracanaú são as cidades do Ceará com maior nota no ranking de competitividade elaborado e divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Para a definição das notas de cada localidade, são considerados os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela Organização das Nações Unidas, a ONU.

No Ceará, o Centro de Liderança Pública analisou 14 cidades (acima de 80 mil habitantes), das quais Fortaleza obteve a maior nota, com 59,36. As maiores notas da cidade foram observadas nos indicadores "Vida na água", com 83,47; e "Saúde e bem-estar, com 74,62. O indicador "Indústria, inovação e infraestrutura" teve nota 70,78.

As notas mais baixas de Fortaleza foram observadas nos indicadores "Redução das desigualdades" (26,04) e "Fome zero" (33,53).

Depois de Fortaleza, as cidades de Sobral, Maracanaú e Caucaia tiveram as maiores notas de competitividade. Sobral ficou com 55,9; Maracanaú obteve 51,19 e Caucaia tirou a nota 50,6. As menores notas entre as 14 cidades ficaram com Maranguape (44,03); Quixeramobim (41,24) e Aquiraz (36,74).

Veja as notas das cidades cearenses

Fortaleza: 59,36 Sobral: 55,9 Maracanaú: 51,19 Caucaia: 50,6 Iguatu: 49,59 Juazeiro do Norte: 49 Crato: 47,88 Itapipoca: 47,39 Pacatuba: 46,76 Tianguá: 46,21 Quixadá: 45,89 Maranguape: 44,03 Quixeramobim: 41,24 Aquiraz: 36,74

Nordeste e Brasil

A nota de competitividade em Fortaleza ficou acima da média do País, de 56,72. Entretanto, a Capital cearense sequer ficou entre as 100 cidades mais competitivas do Brasil. Fortaleza obteve a 191ª colocação no ranking nacional (404 cidades). De acordo com o relatório mais da metade das 100 cidades menos competitivas do Brasil estão na região Nordeste.

No Nordeste, onde foram analisadas 90 municípios, Fortaleza ficou atrás de Maceió (63,13); Recife (61,66); João Pessoa (61,48), Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe (60,73) e Vitória da Conquista, na Bahia (60,31).

As notas consideram os componentes:

Erradicação da pobreza;

Fome zero e agricultura sustentável;

Saúde e bem-estar;

Educação de qualidade;

Igualdade de gênero;

Água potável e saneamento;

Trabalho decente e crescimento econômico;

Indústria, inovação e infraestrutura;

Redução das desigualdades;

Cidades e comunidades sustentáveis;

Consumo e produção responsáveis;

Ação contra a mudança global do clima;

Vida na água;

Vida na terra;

Paz, justiça e instituições eficazes;

Parcerias e meios de implementação.

Ceará

Entre os estados, o Ceará foi considerado pela pesquisa o 14º estado mais competitivo do País e o segundo mais competitivo do Nordeste, atrás apenas da Paraíba.

O estado mais competitivo do País, de acordo com o ranking, é São Paulo. A segunda e a terceira posições são ocupadas, respectivamente, por Santa Catarina e Paraná.

O Estado ficou em segundo lugar nacional no pilar Educação com nota de 85,9. Em seguida aparece o pilar Sustentabilidade Social com nota de 38,3, colocando o Ceará em 14ª posição no País.

Já no pilar Infraestrutura o Ceará aparece na 15ª posição com nota de 33,0. Em Segurança Pública, o Estado ficou em 16º lugar, com nota 36,1. No pilar Solidez Fiscal, o Ceará também aparece em 16º com nota 47.

O Estado também teve destaque no pilar Inovação, ficando em oitavo lugar com nota 53,2.

Destaque negativo para o pilar Potencial de Mercado. Neste quesito, o Ceará ficou na penúltima colocação entre os estados brasileiros, com nota 2,5.

Outras notas do Ceará: Eficiência da Máquina Pública (42,5), Capital Humano (24,9) e Sustentabilidade Ambiental (56,3).

