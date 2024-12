Ceará concentra metade dos vencedores em prêmio contra a fome no Brasil; veja projetos

O Ceará consolida sua posição de destaque no combate à insegurança alimentar com três dos seis projetos premiados na 2ª edição do Prêmio Pacto Contra a Fome. Realizada no dia 3 de dezembro, a cerimônia reconheceu iniciativas eficazes contra a falta de acesso e o desperdício de alimentos no Brasil.

Foram inscritas 512 iniciativas, das quais 65 foram finalistas. A premiação é realizada pelo Instituto Pacto Contra a Fome em cooperação de quatro agências da Organização das Nações Unidas (ONU).

Os vencedores ganharam R$ 100 mil. A cerimônia de premiação foi realizada no Teatro Paulo Autran, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, e foi conduzida pela jornalista Aline Midlej, da GloboNews. Abaixo, conheça os projetos cearenses vencedores.

Combate ao desperdício: da terra e para a terra

Legenda: A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB), equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar, foi vencedora na categoria “Redução e/ou reversão do desperdício de alimentos Foto: Divulgação

O projeto do Instituto Dragão do Mar tem como foco fortalecer a cultura alimentar, a gastronomia social e a sustentabilidade por meio da educação, oferecendo cursos nessas áreas, disseminando o papel do alimento ferramenta de transformação social quando atrelado aos territórios tradicionais e à cultura alimentar.

Os impactos das ações foram:

Quase 91 mil inscritos nas aulas;

Mais 37 mil beneficiados em 1.166 ações como pesquisas em desenvolvimento de produtos e criação de horta agroecológica;

1,3 mil agentes multiplicadores capacitados junto ao Programa Ceará Sem Fome;

132 municípios do Ceará, 116 bairros da capital e 22 estados do País contemplados em ações presenciais ou formações remotas, que alcançaram mais de 10 mil pessoas.

Programa alimentar "Meta Moh Fome"

Legenda: Desde 2021, a iniciativa resgata alimentos próprios para o consumo Foto: Fernanda Scott/Pacto Contra a Fome/Divulgação

O Instituto Metamorfose resgata alimentos em perfeitas condições de mercados parceiros e os redistribui para famílias de pescadores artesanais em situação de vulnerabilidade.

Além da doação de alimentos em kits, a instituição oferece aulas de nutrição e gastronomia para promover a segurança alimentar e o bem-estar nutricional das famílias beneficiadas. Os impactos foram:

Mais de 1 mil pessoas beneficiadas em 2023;

Mais de 57 toneladas de frutas, verduras e legumes distribuídas;

Refeições nutritivas distribuídas para mais de 300 crianças e adolescentes.

Prato Cheio

Legenda: O projeto Prato Cheio realiza ações para reduzir o desperdício Foto: Fernanda Scott/Pacto Contra a Fome/Divulgação

O Instituto da Primeira Infância (Iprede) desenvolveu um projeto inovador para reduzir o desperdício de alimentos. A iniciativa consiste na coleta de excedentes de supermercados e outros doadores para a produção de sopas nutritivas, utilizando todas as partes comestíveis dos alimentos, como cascas, talos e sementes.

As sopas são distribuídas para comunidades carentes de Fortaleza. Impactos das ações foram:

Mais de 190 mil litros de sopa distribuídos em 2022;

Mais de 23 comunidades alcançadas;

Mais de 10 mil pessoas beneficiadas diretamente.