Catadores de Cruz fazem garrafas de vidro voltarem à forma de areia para gerar renda para famílias

Garrafas de vidro encontradas na Praia do Preá, referência mundial do kitesurf que fica na cidade cearense de Cruz, voltam à forma original de areia, graças ao trabalho de catadores de uma cooperativa local. O material resultante é utilizado na construção civil, filtragem de piscinas e artesanato, gerando renda para 14 famílias da cidade.

Veja também Bruna Damasceno Cearense de 71 anos aprende a plantar para compartilhar o quintal com os vizinhos, em Fortaleza Bruna Damasceno Cearense de Aracoiaba encontra na cajuína artesanal fonte de renda para agricultores familiares

Segundo o presidente da Coopbravo, Ronaldo Rocha, de 32 anos, o processo é feito através de uma máquina trituradora, com capacidade de transformar 1.600 quilos de vidro em areia, o equivalente a 8 mil garrafas.

“As pessoas procuram nossas regiões pelas suas belezas naturais e é fundamental preservá-las. Com essa medida, além de reduzir os resíduos e a pegada de carbono, geramos renda para os catadores locais, contribuindo para uma comunidade mais saudável e sustentável’, observou. Ronaldo Rocha Presidente da Coopbravo

Legenda: O vidro é produzido a partir da fusão de diversos materiais, como a areia. No processo realizado pela cooperativa, as garrafas de vidro retornam a essa forma Foto: Divulgação / Instituto Camboa

Fundada em 2021, a cooperativa surgiu com a finalidade de coletar o material produzido na região, caracterizada por um forte setor hoteleiro em função do turismo. Inicialmente, as 14 famílias associadas obtinham uma remuneração média de R$ 300. Atualmente, a quantia subiu para R$ 900.

"O valor ainda não é o suficiente, mas ajuda muito os catadores", frisou Ronaldo. A entidade tem como meta adquirir uma sede própria e estabelecer novas parcerias com empresas geradoras de resíduo para aumentar a renda dos trabalhadores.

O papel do setor privado

Legenda: O projeto também prevê a instalação de 16 pontos de reciclagem e 177 lixeiras de madeira para uso doméstico. Foto: Divulgação / Visões da Terra

A máquina utilizada pela entidade foi uma doação do programa Mais Vida, Menos Lixo, financiado pelo Instituto Camboa e Ambev e coordenado pela empresa de serviços ambientais Visões da Terra. Cruz foi a segunda cidade beneficiada pelo projeto, que iniciou praia da Barrinha de Baixo, em Acaraú, também no Interior do Ceará.

Veja também Bruna Damasceno No Mercado AlimentaCE, lixo vira renda de R$ 1.200 para catadores de comunidade, em Fortaleza Bruna Damasceno Artesãs do Ceará produzem peças exclusivas da Marina Bitu para plataforma social da Magalu

Segundo a Visões da Terra, o projeto, em complemento às iniciativas de coleta seletiva já existentes em Cruz, prevê a instalação de 16 pontos de reciclagem e 177 lixeiras de madeira para uso doméstico.

Além disso, serão distribuídos 1.200 sacos de ráfia para a coleta seletiva domiciliar e instaladas sete estações de resíduos na Praia do Preá. A diretora da empresa, Oriana Rey, explica que o objetivo é auxiliar no desenvolvimento ordenado e no crescimento sustentável da cidade.

“Este trabalho inclui desde uma sólida estruturação do projeto, trabalhando diretamente com a comunidade local, além do alinhamento com os setores público e privado, a instalação de equipamentos e ações de educação e mobilização ambiental”, listou.

Entenda melhor a temática 4 pontos que você precisa saber O que é ESG? ESG é a sigla, em inglês, para Ambiental, Social e Governança (Environmental, Social and Governance). O conjunto de práticas visa reduzir os impactos ambientais provocados pelas empresas e desenvolver um sistema econômico justo e transparente. Por isso, pode contribuir para a descarbonização da economia, termo usado para a redução da emissão de dióxido de carbono (CO₂), principal gás responsável pelo efeito estufa. ESG surgiu em um relatório da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2004, e também está atrelado aos Objetivos de Desenvolvimento da ONU. Por que o ESG é importante para o consumidor? O ESG é importante para toda a sociedade, considerando que o País é marcado por assimetrias socioeconômicas, herança do período colonial, escravista e de uma cultura patriarcal. Por isso, pode promover mudanças de equidade no mercado de trabalho, além de reduzir os impactos ambientais dos negócios, sobretudo em um contexto de crise climática. Compreender a importância da agenda ESG ajuda a tomar decisões de consumo baseadas em práticas ambientais e sociais, pressionando os negócios a se adequarem. O que é a Agenda 2030? A Agenda 2030 é um compromisso global firmado pelos 193 Estados-membro da ONU, com o objetivo de gerar desenvolvimento sustentável nas dimensões econômica, social e ambiental, considerando as prioridades de países e localidades. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são parte da Agenda 2030 O que é o Acordo de Paris? O Acordo de Paris é um pacto internacional voltado para conter o aquecimento global, aprovado como lei doméstica por 194 países e pela União Europeia, em 2015. Pelo tratado, a meta era manter o aquecimento abaixo de 2ºC e, na medida do possível, 1,5ºC.