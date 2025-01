Período de inscrições em concurso da Embrapa é prorrogado; saiba nova data e como participar

O prazo para se inscrever no concurso público da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) foi prorrogado. Inicialmente, os interessados tinham até a próxima terça-feira (7) para se candidatar a uma das 1.027 vagas, mas o prazo agora segue até 14 de janeiro, às 18h.

Para participar da seleção é necessário se inscrever pelo site do Cebraspe, banca que organiza o certame. São ofertadas 719 vagas para ampla concorrência, 103 para pessoas com deficiência (PcDs) e 205 para pessoas pretas e pardas (PPPs). As oportunidades estão distribuídas para cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.186,19 a R$ 12.814,61.

>>> Confira o edital

É possível se candidatar para os cargos de Assistente, Técnico, Analista e Pesquisador. No momento da inscrição, é preciso pagar uma taxa de inscrição, que varia de valor a depender da função selecionada:

R$ 60 para Assistente;

R$ 80 para Técnico;

R$ 150 para Analista;

R$ 170 para Pesquisador.

Provas

O concurso será formado por duas provas, uma objetiva e outra discursiva. Ambas serão aplicadas em 23 de março de 2025, com a divulgação final dos resultados prevista para o dia 22 de abril. Neste mesmo dia, também terá início a convocação para uma prova prática, mas apenas para certas áreas nos cargos de Técnico e Assistente.

Os participantes que almejam o cargo de Pesquisador deverão também passar por uma defesa de memorial e apresentação de projeto de pesquisa, de caráter classificatório. Ainda haverá uma prova de títulos para os candidatos de nível superior.

Distribuição de vagas

Entre as áreas do cargo de Pesquisador estão Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Agrárias e Ciências Biológicas. Para o cargo de Analista, serão selecionados profissionais de Engenharias, Direito e Auditoria e Gestão da Informação. Para Técnico, entre as áreas estão Gestão de Pessoas e Orçamento e Finanças. E para os cargos de Assistente, as áreas são Laboratório e Campos Experienciais e Suprimento, Manutenção e Serviços.