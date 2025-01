Inscrições para concurso ICMBio 2025 com salários de até R$ 8,8 mil terminam nesta sexta (3); veja como se inscrever

Termina nesta sexta-feira (3) o prazo para realizar as inscrições para o concurso público do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). As remunerações para os cargos ofertados vão até R$ 8,8 mil.

Para realizar a inscrição, os interessados devem acessar o site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), organizadora do processo seletivo, até as 18h (horário de Brasília) desta sexta.

É ofertado um total de 350 vagas de nível superior, sendo 120 para analista administrativo e 230 para analista ambiental. Os salários de ambos os cargos é de R$ 8.817,72. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais.

A taxa de inscrição para o cargo de analista administrativo é de R$ 93, e R$ 99 para o de analista ambiental. Candidatos cadastrados no CadÚnico ou doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem requerer a isenção da taxa de inscrição.

Do total de vagas, 20% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 5% para pessoas com deficiência.

Conforme o edital ICMBio, as provas objetivas e discursivas do concurso público estão programadas para ocorrer no dia 23 de fevereiro de 2025, com aplicação em todos os estados do País.

Distribuição de vagas por região

Analista Administrativo

Norte - 10 vagas

- 10 vagas Nordeste - 10 vagas

- 10 vagas Centro-Oeste - 10 vagas

- 10 vagas Sudeste - 10 vagas

- 10 vagas Sul - 10 vagas

- 10 vagas Brasília - 70 vagas

Analista Ambiental

Norte - 50 vagas

- 50 vagas Nordeste - 25 vagas

- 25 vagas Centro-Oeste - 25 vagas

- 25 vagas Sudeste - 25 vagas

- 25 vagas Sul - 15 vagas

- 15 vagas Brasília - 90 vagas

Cronograma do concurso

Inscrições: até 3/1/2025

até 3/1/2025 Data limite de pagamento das inscrições: 21/1/2025

21/1/2025 Divulgação dos locais de provas : 10/2/2025

: 10/2/2025 Aplicação das provas: 23/2/2025

23/2/2025 Divulgação dos Gabaritos: 28/2/2025

28/2/2025 Resultado das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 26/3/2025

