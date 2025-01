Que dia sai a nota do Enem? Resultado da prova deve ser divulgado neste mês de janeiro; confira a data

Os estudantes que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 poderão conferir as notas a partir do próximo dia 13 de janeiro.

A prova é o meio de ingresso em universidades públicas do País, através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que terá suas inscrições abertas entre os dias 27 e 31 de janeiro.

Para visualizar as notas da prova, o estudante deve acessar o site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e fazer login na “Página do Participante”, por meio da conta no “Gov.br”.

Veja também Papo Carreira Fies terá mais de 112 mil novas vagas em 2025 Papo Carreira Concurso para professores da Uece é prorrogado por mais 2 anos pelo Governo do Ceará

Como funciona a nota do Enem?

O Enem utiliza um sistema de notas que vai de 0 a 1.000 pontos para cada uma das cinco áreas de conhecimento avaliadas: Linguagens, Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Matemática e Redação. Para calcular a média simples do Enem, basta somar as pontuações de todas as áreas e dividir o resultado por cinco.

Por exemplo: se um estudante obtiver 600 em Linguagens, 650 em Ciências Humanas, 580 em Ciências da Natureza, 620 em Matemática e 680 em Redação, a soma das notas será de 3.130 pontos, e a média simples será 626 pontos.

Essa média é utilizada em diversos processos seletivos do ensino superior além do Sisu, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas em instituições privadas, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que financia cursos em faculdades privadas. Além disso, a nota do Enem também pode ser usada para ingresso em instituições de ensino no exterior e em outros programas educacionais específicos.

Veja as principais datas para concorrer no Sisu

Resultado do Enem: 13 de janeiro

13 de janeiro Inscrições no Sisu: 17 a 21 de janeiro

17 a 21 de janeiro Resultado da chamada regular: 26 de janeiro

26 de janeiro Matrículas dos aprovados: 27 a 31 de janeiro

27 a 31 de janeiro Inscrição na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari