Retrospectiva: o que aprendemos neste ano e as esperanças para 2025

Hoje é dia de refletir sobre o ano de 2024 e renovar as esperanças para um maravilho ano de 2025. É o que todos faremos na virada do ano, pediremos saúde, dinheiro e felicidade. Falaremos sobre novos projetos e deixaremos para trás, como num passe de mágica, todas as ocorrências negativas de 2024.

Mas meu convite hoje a você é exatamente lembrarmos o que nós: eu e você aprendemos e abordamos em 2024 neste espaço tão precioso de comunicação. Vamos lembrar?

Iniciamos 2024 desejando uma Vida Financeira Nova e dando 10 dicas de como conseguir guardar dinheiro em 2024. Falamos sobre Inflação, aposentados e empréstimos consignados. Discorremos sobre a Síndrome de Charmin e sua vida financeira. Escrevemos sobre como investir com pouco dinheiro, sobre FGTS Futuro, sobre o que é mais importante: parcelar ou quitar?

Alertamos sobre os cuidados no crediário por cartão de crédito, sobre o Programa Desenrola, sobre o Feirão da Febraban. Inovamos sobre bancos digitais, ensinei sobre como investir com R$ 50,00 por mês.

E ainda falamos sobre relacionamentos e dinheiro, contrato de namoro, infidelidade financeira e muitos outros assuntos.

A pergunta que tenho para você é: Você conseguiu alguma mudança na sua vida financeira em 2024? Ainda que pequena atitude, nosso material te ajudou? Escreva nos contando. Será um prazer.

E em 2025?

Mas e 2025, Ana? Ainda tenho esperanças a renovar? Sim, com certeza, sempre.

Vamos continuar aqui com você orientando, ajudando e mostrando como é possível melhorar sua vida financeira, sua saúde mental e viver melhor. Basta você acreditar no que eu digo.

Desejo a todos um maravilhoso 2025, com novas conquistas pessoais e planos futuros.

Pensem nisso e até a próxima !

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante