O que o aumento de juros diz sobre a economia em 2025?

Meu desafio hoje é tentar explicar, de forma um pouco mais simples que a linguagem do “economês” permite, a situação econômica atual do Brasil e as perspectivas para 2025, já que são aspectos muito relevantes e capazes de influenciar a vida cotidiana de cada brasileiro.

Veja também Ana Alves Veja 6 dicas para usar seu 13º salário com consciência Ana Alves Cuidado com descontos indevidos no seu consignado Ana Alves Saiba o que é mito e o que que é verdade sobre o score do Serasa

Então vamos lá! Em primeiro lugar, sabemos que o Banco Central, no Brasil, de acordo com a Política Monetária adotada, tem, dentre seus objetivos, controlar e regular a meta inflacionária brasileira, ou seja, pela definição da Taxa de Juros Selic, buscar controlar a inflação brasileira.

Ocorre que, na última reunião do Copom (Comitê de Política Monetária) na semana passada, ocorreu uma surpresa generalizada com a determinação de aumento de 1% na Taxa de Juros Brasileira, de uma única vez, tornando-a 12,5% a.a. E, além disso, já determinaram a continuidade de tendência de alta de juros, chegando a 14,5% em março de 2025.

Mas qual motivo desse aumento de juros se o Brasil parece ir tão bem na Economia?

Esta é a pergunta que vale um milhão de dólares.

A Economia tem estes paradoxos aparentes, pois, como a Economia com a menor taxa de desemprego da série histórica, em 6,2%; com a Economia aquecida, com mercado de trabalho com aumento de emprego e aumento da massa salarial, um mundo voltado pro trabalho, com crescimento do PIB acima do previsto, como tudo isso pode ser ruim?

O problema é que, com a Economia aquecida a quase pleno emprego, ocorre a explosão de consumo, aumento da demanda (procura de bens e serviços) e, neste cenário, não existe oferta (disponibilidade de bens e serviços) que aguente a pressão, provocando, normalmente, um aumento de preços e aumento inflacionário.

Juntando ao aumento do dólar nos últimos dias, traz um cenário de incertezas gerais no mercado, pois com câmbio em alta, o real se desvaloriza ainda mais, afetando outros aspectos da economia.

Por isso, o Banco Central aumenta os juros, com a intenção de controlar o consumo e evitar que a inflação cresça demais. Mas tal medida, principalmente no choque feito de 1% hoje e mais 2% até março de 2025 de aumento na Taxa Selic, traz impactos perigosos para o crescimento econômico brasileiro em 2025.

Com este aumento de juros, devido ao aumento da inflação e também preocupações com o risco fiscal no Brasil, trazem a piora da confiança do mercado financeiro, impactando ainda na cessão de crédito. Assim, setores como Construção Civil, Imobiliário e ativos agregados acabam por ficaram mais caros em termos de financiamentos, reduzindo o crescimento brasileiro.

O que é importante para você perceber em 2025?

Os juros estão aumentando, o que significa que os créditos ficarão mais caros, então, cuidado com novos financiamentos;

As incertezas podem afetar seu emprego e sua vida financeira, portanto, é hora de olhar para sua situação financeira de forma responsável;

Cenário é positivo para quem tem possibilidade de fazer investimentos no mercado financeiro, mesmo que com poucos recursos, comece em pensar em investimentos. Renda Fixa e Tesouro Direto são pontos que vem crescendo na preferência dos investidores.

Aproveite o fim de ano para definir suas metas financeiras de 2025, coloque no papel e trace um plano.

A Economia sempre tem e terá ciclos de crescimento e de crise, portanto, prepare-se e surfe na onda...sempre.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante