Veja 6 dicas para usar seu 13º salário com consciência

Existe um ideograma chinês (são símbolos na linguagem chinesa) que, ao se referir a palavra “crise”, é composto por dois caracteres, que combinam as noções de "risco/perigo/caos" (WEI) e "oportunidade/momento" (JI): 危机.

Mas o que isso significa de fato? Que a sabedoria chinesa vem nos ensinar que diversas situações da vida são desafiadoras, mas também podem ser oportunidades. Oportunidades de crescimento, de visão diferenciada de um todo, de ressignificação da vida. Ou seja, para os chineses, toda crise pode representar risco/perigo, mas também, oportunidade.

Com cerca de 73 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil, no próximo dia 30 de novembro, é a data limite para os empregadores pagarem o 13º salário aos seus colaboradores. Momento esperado por todos, mas que, muitas vezes, o destino deste dinheiro extra já está comprometido de formas, muitas vezes, equivocadas.

Seguindo os chineses, vamos falar sobre os riscos e oportunidades em relação ao 13º salário e então você poderá decidir seu caminho. Vamos lá.

Riscos de gastar o décimo terceiro salário de forma não planejada

Acúmulo de Dívidas: Gastar o décimo terceiro sem planejamento pode levar ao acúmulo de dívidas, especialmente se o dinheiro for usado para compras impulsivas ou para cobrir despesas que poderiam ser evitadas. Isso pode resultar em um início de ano com saldo negativo. Falta de Reserva de Emergência: Sem um planejamento adequado, o décimo terceiro pode ser gasto sem que uma parte seja destinada para uma reserva de emergência. Isso deixa o indivíduo vulnerável a imprevistos financeiros que possam ocorrer no futuro. Perda de Oportunidades de Investimento: Utilizar o décimo terceiro de forma impulsiva pode significar a perda de oportunidades de investimento que poderiam gerar rendimentos futuros. Investir parte desse dinheiro pode ser uma maneira inteligente de aumentar o patrimônio ao longo do tempo. Descontrole Financeiro: Gastar sem planejamento pode levar a um descontrole financeiro, dificultando o acompanhamento das finanças pessoais e a manutenção de um orçamento equilibrado. Isso pode resultar em dificuldades para cumprir com outras obrigações financeiras ao longo do ano. Pressão Financeira no Início do Ano: Sem um uso consciente do décimo terceiro, é comum enfrentar pressão financeira no início do ano, quando surgem despesas sazonais como impostos, matrículas escolares e outras contas anuais. Planejar o uso desse recurso pode ajudar a aliviar essa pressão.

Oportunidades de gastar o décimo de forma consciente

Quitar Dívidas: Utilizar o décimo terceiro para pagar ou reduzir dívidas existentes pode aliviar a pressão financeira e evitar o acúmulo de juros, proporcionando um início de ano mais tranquilo.

Criar uma Reserva de Emergência: Destinar parte do décimo terceiro para uma poupança de emergência é uma maneira inteligente de se preparar para imprevistos, garantindo segurança financeira em situações inesperadas.

Investir em Educação: Investir em cursos ou treinamentos pode ser uma excelente forma de aprimorar habilidades e aumentar as oportunidades de crescimento profissional.

Realizar Pequenos Reparos ou Melhorias na Casa: Usar o décimo terceiro para consertos ou melhorias no lar pode aumentar o conforto e o valor do imóvel, além de prevenir problemas maiores no futuro.

Planejar Férias ou Lazer: Planejar uma viagem ou atividades de lazer com antecedência pode proporcionar momentos de descanso e diversão, sem comprometer o orçamento regular.

Investir em Aposentadoria ou Fundos de Investimento: Aplicar parte do décimo terceiro em um fundo de aposentadoria ou em investimentos pode ajudar a construir um patrimônio a longo prazo, garantindo mais segurança no futuro.

E você? Verá o risco ou a oportunidade?

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante