Saiba o que é mito e o que que é verdade sobre o score do Serasa

Criado em 2017, todas as pessoas maiores de 18 anos e com CPF ativo possuem o Score do Serasa. Mas para que serve este Score? O que são mitos e verdades sobre o aumento da sua pontuação de Score?

O que é o Score do Serasa?

O Score do Serasa é uma pontuação que indica a probabilidade de uma pessoa cumprir com suas obrigações financeiras. Essa pontuação varia de 0 a 1000 e é utilizada por instituições financeiras para avaliar o risco de crédito ao conceder empréstimos, financiamentos ou cartões. Quanto maior o score, maior a probabilidade de o consumidor ser considerado um bom pagador.

Veja também Ana Alves Cuidado com descontos indevidos no seu consignado Ana Alves Veja 6 dicas para usar seu 13º salário com consciência

Como é calculado?

O cálculo do Score do Serasa é baseado em um algoritmo que considera diversos fatores relacionados ao histórico de crédito do consumidor. Entre os principais aspectos que influenciam essa pontuação estão:

1. Histórico de Pagamentos: A regularidade nos pagamentos de contas, empréstimos e dívidas é um dos fatores mais relevantes. Pagamentos em dia aumentam a pontuação, enquanto atrasos e inadimplências a diminuem.

2. Utilização de Crédito: A quantidade de crédito disponível em comparação ao crédito utilizado também é levada em conta. Usar uma porcentagem alta do limite de crédito pode indicar risco, impactando negativamente o score.

3. Tempo de Histórico: O tempo que o consumidor possui de histórico de crédito é importante. Um histórico mais longo geralmente é visto como positivo, pois demonstra a experiência do consumidor em lidar com crédito.

4. Tipo de Crédito: A diversidade de tipos de crédito (cartões, empréstimos, financiamentos) também pode afetar a pontuação. Ter

diferentes formas de crédito, desde que gerenciadas adequadamente, pode ajudar a aumentar o score.

5. Consultas ao Nome: As consultas feitas por instituições financeiras ao nome do consumidor podem impactar o score. Muitas consultas em um curto período podem indicar risco, diminuindo a pontuação.

VERDADES: O que aumenta a pontuação?

Para aumentar a pontuação do Score do Serasa, algumas ações são recomendadas:

- Pagar contas em dia: A regularidade nos pagamentos é fundamental para manter ou aumentar a pontuação.

- Negociar dívidas: Quitar ou renegociar dívidas em atraso pode melhorar rapidamente a pontuação.

- Limitar o uso do crédito: Manter o uso do crédito abaixo de 30% do total disponível é uma boa prática.

- Manter contas ativas: Ter contas em seu nome, mesmo que não sejam utilizadas frequentemente, pode contribuir para um bom histórico de crédito.

- Evitar muitas consultas em curto espaço de tempo: Planejar as consultas de crédito pode ajudar a preservar a pontuação.

MITOS: O que não afeta a pontuação?

Alguns fatores não influenciam diretamente o Score do Serasa:

- Renda: A informação sobre a renda do consumidor não é considerada na pontuação.

- Idade: A idade do consumidor não impacta o score, desde que ele tenha um histórico de crédito.

- Gênero: O gênero do consumidor também não tem relação com a pontuação.

- Tipo de emprego: A natureza do emprego (se é formal ou informal) não é um fator considerado no cálculo do score.

- Pagamentos à vista: Realizar compras à vista não afeta a pontuação, pois o Score é focado em crédito e dívidas.

- CPF na compra: Ainda que pareça uma verdade, colocar CPF na nota não altera seu Score, pois a base de dados não considera este aspecto.

Portanto, entender o Score do Serasa é essencial para quem deseja ter um bom relacionamento com instituições financeiras. Ao seguir práticas que aumentem a pontuação e evitar ações que possam prejudicá-la, os consumidores têm mais chances de conseguir crédito com melhores condições.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante