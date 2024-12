Cuidado com descontos indevidos no seu consignado

Existem situações de vida que nos trazem a reflexão sobre os malefícios que podem causar a todos. Por este motivo, em ocorrências com pessoas próximas a mim, venho relatar um fato que serve de alerta a todos. E, por ter este canal de comunicação, me sinto na obrigação de esclarecer a todos sobre os cuidados com seu dinheiro.

Há um tempo escrevi aqui sobre os cuidados com empréstimos chamados consignados, onde esclareci que o empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente do salário, benefício previdenciário ou holerite do solicitante.

É uma opção com taxas de juros mais atrativas e costuma ser mais fácil de contratar. Geralmente, essa modalidade é oferecida a aposentados, pensionistas, funcionários públicos e colaboradores de empresas conveniadas.

Na época, também, sugeri os caminhos para BLOQUEAR os empréstimos automáticos pelo MEU INSS, além de cuidados essenciais, como:

• Antes de contratar o empréstimo consignado, defina claramente para que será utilizado e se vale a pena ficar com renda mensal menor devido ao parcelamento;

• Verifique a Instituição Financeira que você está utilizando. A maioria faz pelos bancos que já possui conta, mas cuidado com as portabilidades que muitas vezes podem te surpreender;

• Mantenha BLOQUEADO seu empréstimo no Meu INSS, isso evitará que bancos utilizem seus dados para oferecer ou fazer novos empréstimos, basta ligar 135 ou entrar no www.gov.br e bloquear.

• Cuidado com os prazos alongados de empréstimo, pois sua renda ficará menor por todo este período e pode prejudicar suas necessidades mensais e reservas necessárias.

• Cuidado ao “emprestar” seu nome para parentes fazerem um consignado, pois o devedor final é sempre você.

• Confira as taxas de juros oferecidas pelos bancos, pois a única categoria que possui teto de juros estabelecida em Lei, é o consignado para os aposentados, pensionistas e o BPC/LOAS do INSS. Neste caso, a taxa de juros para o empréstimo consignado é de 2,14% ao mês.

Meu alerta de hoje, no entanto, é sobre os descontos indevidos das ASSOCIAÇÕES. Isso mesmo, existem Associações que, mesmo com o INSS bloqueado para empréstimos, fazem deduções do benefício do aposentado e, muitas vezes, sem autorização.

Este fato vem ocorrendo e é essencial que fiquemos atentos.

COMO OCORRE

Recentemente, o site jusbrasil.com.br observou que tem notado mais relatos de descontos não autorizados pela Associação Universo Cultural e Assistencial em contas de aposentadoria, identificados como "Contribuição AAPPS Universo" nos extratos.

O que é a Contribuição AAPPS Universo?

A Contribuição AAPPS Universo também é conhecida como Universo Associação de Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social, com o CNPJ 08.302.024/0001-07, aberta em 11/08/2006, tem sede na cidade de Aracaju - SE.

O Que São Descontos Sem Autorização da Contribuição AAPPS Universo em Aposentadorias?

Os descontos indevidos da AAPPS Universo em aposentadorias ocorrem quando a empresa citada anteriormente realiza descontos indevidos, ou seja, sem que haja autorização do aposentado. Esses descontos podem ser referentes a serviços prestados pela Contribuição AAPPS Universo, como a comercialização de produtos, por exemplo.

O problema é que muitos aposentados não têm conhecimento desses serviços prestados pela AAPPS Universo ou não concordaram com eles. Por isso, os descontos acabam sendo realizados de forma indevida, o que pode gerar prejuízos financeiros significativos para o aposentado.

Porém, é possível recuperar os valores descontados sem a autorização pela Contribuição AAPPS Universo.

Como Identificar os Descontos Sem Autorização da AAPPS Universo na Aposentadoria?

Para identificar os descontos indevidos da Associação Universo Cultural e Assistencial em aposentadoria ou pensão por morte, é necessário analisar o extrato bancário emitido pelo banco ou pelo INSS, nele consta "Contribuição AAPPS Universo". No extrato, é possível verificar quais foram os valores descontados e a que título eles foram realizados.

É possível parar os descontos sem autorização realizados pela AAPPS Universo na Aposentadoria?

Sim. É possível recuperar os valores a título de Contribuição AAPPS Universo.

Consigo recuperar o dinheiro descontado pela Contribuição AAPPS Universo?

Sim, para recuperar o dinheiro com o título de Contribuição AAPPS Universo por meio de uma ação judicial, é necessário apresentar os seguintes documentos: extratos do INSS em formato PDF, documento com foto do (a) aposentado (a) ou pensionista e comprovante de endereço. Estes documentos serão fundamentais para o processo de recuperação dos valores.

É essencial que o aposentado ou pensionista observe mensalmente seu extrato de benefícios diretamente no site do MEU INSS. Basta acessar e todas as informações do seu benefício estão detalhadas. Cuide do que é se.

Pensem nisso e até a próxima!

Ana Alves

@anima.consult

emaildaanaalves@yahoo.com.br

Economista, Consultora, Professora e Palestrante

