Empréstimo consignado: perigo ou oportunidade?

O Centro de Estudos em Finanças da Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGVcef), em parceria com a Toluna Insights, realizou um levantamento sobre a concessão de empréstimo consignado (EC) no país nos últimos dois anos (2021 e 2022).

Dado surpreendente deste estudo demonstra que apenas 12% dos pesquisados são aposentados e 15% tem mais de 55 anos, sendo que 91% dos entrevistados estão adimplentes com o consignado. Sobre os principais motivos para a aquisição dos empréstimos estão: pagar, reformar a casa, cobrir tratamentos de saúde e pagar contas da casa

Em relação ao comprometimento da renda mensal, o resultado é preocupante. Ao somar todos aqueles que têm mais de 31% da renda comprometida com o pagamento de dívidas, o valor, que é muito alto, chega a 46% da amostra. Aqueles que têm mais de 51% de comprometimento da renda mensal representam 23%. Podemos observar que há um número significativo de pessoas superendividadas no país.

O empréstimo consignado é uma modalidade de empréstimo em que as parcelas são descontadas diretamente do salário, benefício previdenciário ou holerite do solicitante. É uma opção com taxas de juros mais atrativas e costuma ser mais fácil de contratar. Geralmente, essa modalidade é oferecida a aposentados, pensionistas, funcionários públicos e colaboradores de empresas conveniadas.

O desconto das parcelas direto na folha de pagamento ou do benefício proporciona mais segurança ao credor, o que resulta em taxas de juros mais baixas. Porém, fique atento aos seguintes cuidados:

Antes de contratar o empréstimo consignado, defina claramente para que será utilizado e se vale a pena ficar com renda mensal menor devido ao parcelamento;

Verifique a Instituição Financeira que você está utilizando. A maioria faz pelos bancos que já possui conta, mas cuidado com as portabilidades que muitas vezes podem te surpreender;

Mantenha BLOQUEADO seu empréstimo no Meu INSS, isso evitará que bancos utilizem seus dados para oferecer ou fazer novos empréstimos, basta ligar 135 ou entrar no www.gov.br e bloquear;

Cuidado com os prazos alongados de empréstimo, pois sua renda ficará menor por todo este período e pode prejudicar suas necessidades mensais e reservas necessárias;

Cuidado ao “emprestar” seu nome para parentes fazerem um consignado, pois o devedor final é sempre você;

Confira as taxas de juros oferecidas pelos bancos, pois a única categoria que possui teto de juros estabelecida em Lei, é o consignado para os aposentados, pensionistas e o BPC/LOAS do INSS. Neste caso, a taxa de juros para o empréstimo consignado é de 2,14% ao mês..

Mas se você tomar todos estes cuidados e decidir fazer um consignado, é a melhor alternativa financeira para empréstimos, devido aos baixos juros. Use com cautela e siga seu sonho.

