Desenrola Brasil inicia nova fase; veja como participar

A última fase do programa Desenrola Brasil traz uma oportunidade para pessoas físicas com dívidas de até R$ 5 mil e que tenham renda de até 2 salários mínimos. A expectativa do programa é oferecer descontos "agressivos", assim como ocorreu na fase inicial, na qual os bancos reduziram as dívidas em até 96%.

Nessa última etapa, um total de 924 empresas com dívidas a receber de consumidores inadimplentes foram incluídas no programa. Essas empresas representam 86% de todas as dívidas de até R$ 5 mil dos brasileiros, de acordo com informações da Fazenda.

Essa iniciativa busca auxiliar pessoas físicas que estão enfrentando dificuldades financeiras devido às dívidas pendentes. Ao permitir que os devedores participem do programa e tenham a oportunidade de obter descontos consideráveis em suas dívidas, o Desenrola Brasil visa proporcionar um alívio financeiro e uma chance de reorganização para os participantes.

O Governo lançará, ainda este mês, a Plataforma criada para esta fase do Programa Desenrola. Importante lembrar que, para acessar esta Plataforma, o cidadão deverá ter cadastro no GOV.BR, nas categorias Prata ou Ouro. Veja os passos para este cadastro:

1. Acesse www.gov.br

2. Selecione “Entrar com gov.br”

3. Digite seu CPF e clique em “Continuar” para criar ou alterar sua conta.

Ao se cadastrar, o cidadão preenche um formulário simples e seus dados podem ser validados na Receita Federal ou no INSS. O cadastro também pode ser feito em uma Agência do INSS ou nos postos do Senatran. No entanto, esse formulário permite apenas o nível Bronze.

Para avançar para o nível Prata, os cidadãos devem fazer uma biometria facial com a CNH ou ser servidor público federal, ou fazer login por meio de um banco credenciado. Os bancos credenciados são: Banco do Brasil, Banrisul, Bradesco, Banco de Brasília, Caixa Econômica, Sicoob, Santander, Itaú, Agibank, Sicredi e Mercantil do Brasil.

É importante lembrar que é necessário ter o número de telefone cadastrado no banco para receber o SMS de confirmação de acesso.

Já a conta Ouro requer o reconhecimento facial por meio do aplicativo para verificar sua foto nos registros da Justiça Eleitoral (TSE) ou validação através do QR Code de sua Carteira de Identidade Nacional, ou com um Certificado Digital compatível com o ICP-Brasil.

Para aumentar o nível de sua conta Gov.br de Bronze para Prata ou Ouro, também é possível utilizar o aplicativo Gov.br e seguir as orientações. O próprio aplicativo oferece a oportunidade de aumentar o nível de sua conta.

Pronto! Estando cadastrado, agora é só aguardar o lançamento da Plataforma do Governo para esta nova fase e se desenrolar. Importante lembrar, ainda, que nesta fase do Desenrola, poderão ser negociadas dívidas bancárias e não bancárias, como conta de energia, parcelamento em lojas, entre outras.

A expectativa é que esta nova fase também aqueça o consumo na Economia que, particularmente, vem demonstrando bons tons de equilíbrio e melhoria, como controle inflacionário, queda de preços de carnes, grande volume de negociações.

Em resumo, a última fase do programa Desenrola Brasil oferece uma chance para pessoas físicas com dívidas de até R$ 5 mil negociarem suas pendências com descontos "agressivos". Com a participação nesse programa, espera-se que os devedores tenham a oportunidade de aliviar suas finanças e buscar uma reorganização em sua vida financeira.

Fique atento.

Pensem nisso! Até a próxima.

