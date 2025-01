Donos de lotéricas que investiram mais de R$ 20 mil em bolão da Mega da Virada acertam a quadra

Um grupo com 120 donos de lotéricas investiu mais de R$ 20 mil em um bolão da Mega da Virada e conseguiu acetar a quadra. Segundo as informações do G1, o caso ocorreu em Goiás.

Gisana Mendonça, organizadora do grupo, publicou nas redes sociais um vídeo mostrando a conferência dos números da cartela premiada e o valor recebido por cada um dos apostadores. Com a quadra, os 120 donos de lotéricas vão dividir R$ 16,9 mil.

Segundo Gisana, o grupo de empresários realiza anualmente as apostas da Mega da Virada. “Não ficamos ricos, mas vamos continuar tentando”, declarou.

De acordo com o G1, o grupo também aposta em outros jogos durante o ano. Gisana declarou que no ano anterior o grupo de apostadores era maior e que, durante todos os meses, os apostadores investem cerca de R$ 200.

Gisana é vice-presidente do Sindicato dos Lotéricos de Goiás (Seloesgo) e proprietária de uma lotérica no Parque Amazônia, em Goiânia. Na virada de 2023 para 2024, ela organizou um bolão para a Mega da Virada com a participação de quase 400 donos de casas lotéricas. Apesar do investimento superior a R$ 170 mil, o grupo conseguiu acertar apenas 2 dos 20 números sorteados.

