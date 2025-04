Solução para a transmissão de energia elétrica é uma só: a PPP

Esta coluna tem abordado, nos últimos dias, uma das questões que complicam e atrasam o cronograma de implantação das usinas de produção do Hidrogênio Verde na geografia do Ceará, mais precisamente na Zona de Processamento para Exportação (ZPE) do Pecém: a falta de Linhas de Transmissão (LTs) que garantam, desde os seus parques geradores, o abastecimento desses empreendimentos com energia renovável desde suas fontes geradoras.

Por esta razão e tendo em vista a oportunidade e a importância do tema, a coluna publica, a seguir, um artigo elaborado pelo engenheiro Adão Linhares -- es­pe­ci­a­lis­ta em ge­ra­ção de ener­gia re­no­vá­vel e pla­neja­men­to ener­gé­ti­co, com Mes­tra­do em en­ge­nha­ria nu­cle­ar e pla­ne­ja­men­to ener­géti­co pela COP­PE/UFRJ; ex-mem­bro do Con­se­lho Na­ci­o­nal de Po­lí­ti­ca Ener­gé­ti­ca (CNPE), atuando hoje como con­sul­tor sê­ni­or da empresa Ener­go En­ge­nha­ria, com am­pla ex­pe­ri­ên­cia no se­tor elé­tri­co bra­si­lei­ro.

O conteúdo do artigo pode servir de luz às autoridades dos governos federal e estadual na busca de uma solução para o grave problema da carência de LTs, pois destas dependerá o êxito dos projetos de produção do H2V. Boa leitura!

“O De­sa­fio da Trans­mis­são – As li­nhas de trans­mis­são exis­ten­tes no es­ta­do ope­ram pró­xi­mas à sa­tu­ra­ção, sem mar­gem sig­ni­fi­ca­ti­va para ab­sor­ver no­vos vo­lu­mes de ener­gia. Esta li­mi­ta­ção impõe bar­rei­ras à ex­pan­são do par­que ge­ra­dor re­no­vá­vel – eó­li­co e so­lar – pelo qual o Ce­a­rá é re­co­nhe­ci­do na­ci­o­nal­men­te, bem como aos pro­je­tos emer­gen­tes de hidro­gê­nio ver­de que de­pen­dem fun­da­men­tal­men­te de in­fra­es­tru­tu­ra de es­co­amen­to ener­gé­ti­co con­fiá­vel.

“A ne­ces­si­da­de de am­pli­a­ção da ma­lha de trans­mis­são tor­na-se ain­da mais urgen­te quan­do con­si­de­ra­mos a meta de su­por­tar de­man­das adi­ci­o­nais da or­dem de 6 GW na re­gião do Por­to do Pe­cém. Em­pre­en­di­men­tos des­te por­te exi­gem não ape­nas re­for­ços pon­tu­ais, mas uma re­es­tru­tu­ra­ção sis­tê­mi­ca da rede de trans­missão es­ta­du­al.

“PPPs como Mo­de­lo Viá­vel – Di­an­te do vo­lu­me de in­ves­ti­men­tos ne­ces­sá­ri­os – es­ti­ma­dos em bi­lhões de re­ais – e das li­mi­ta­ções or­ça­men­tá­ri­as do se­tor pú­bli­co, as Par­ce­ri­as Pú­bli­co-Pri­va­das (PPPs) emer­gem como so­lu­ção es­tru­tu­ra­da para vi­a­bi­li­zar es­tes pro­je­tos es­sen­ciais. O mo­de­lo de PPP per­mi­te com­par­ti­lhar ris­cos e res­pon­sa­bi­li­da­des en­tre o Esta­do e a ini­ci­a­ti­va pri­va­da, ga­ran­tin­do a exe­cu­ção de obras com­ple­xas com mai­or efi­ci­ên­cia e pre­vi­si­bi­li­da­de.

“O go­ver­no do Ce­a­rá, con­for­me re­cen­te­men­te anun­ci­a­do pelo se­cre­tá­rio-che­fe da Casa Ci­vil, Cha­gas Vi­ei­ra, re­co­nhe­ce esta ne­ces­si­da­de e tra­ba­lha ati­va­men­te no de­sen­vol­vi­men­to de um pro­gra­ma es­pe­cí­fi­co para o se­tor de trans­mis­são. Esta pos­tu­ra pro­a­ti­va de­mons­tra com­pre­en­são da di­men­são es­tra­té­gi­ca des­tas in­fra­estru­tu­ras para o de­sen­vol­vi­men­to es­ta­du­al.

“As­pec­tos Téc­ni­cos e Fi­nan­cei­ros – A im­ple­men­ta­ção de no­vas li­nhas de trans­mis­são de gran­de por­te en­vol­ve comple­xi­da­des téc­ni­cas e fi­nan­cei­ras que me­re­cem aná­li­se cui­da­do­sa:

“1. Di­men­si­o­na­men­to: Para su­por­tar a de­man­da pro­je­ta­da de 6 GW no Pe­cém, se­rão ne­ces­sá­ri­as li­nhas de trans­mis­são em cor­ren­te al­ter­na­da 3 de 500 kV ou, po­ten­ci­al­men­te, sis­te­mas em cor­ren­te con­tí­nua (HVDC) para mai­o­res dis­tân­ci­as, as­se­gu­ran­do efi­ci­ên­cia e mi­ni­mi­zan­do per­das.

“2. CA­PEX e OPEX – O in­ves­ti­men­to ini­ci­al (Capex) para li­nhas des­ta magni­tu­de si­tua-se na fai­xa de R$ 2 a R$ 3 mi­lhões por quilô­me­tro, va­ri­an­do con­for­me a ten­são e ca­pa­ci­da­de. Já os cus­tos ope­ra­ci­o­nais (Opex) ao lon­go da vida útil do em­pre­en­di­men­to, es­ti­ma­da en­tre 30-35 anos, preci­sam de ser ri­go­ro­sa­men­te mo­de­la­dos para ga­ran­tir atra­ti­vi­da­de ao inves­ti­dor pri­va­do.

“3. Re­tor­no so­bre In­ves­ti­men­to: A vi­a­bi­li­da­de econô­mi­ca de­pen­de de uma es­tru­tu­ra­ção ta­ri­fá­ria ade­qua­da, com re­cei­tas anu­ais per­mi­ti­das (RAP) su­fi­ci­en­tes para re­mu­ne­rar o ca­pi­tal in­ves­ti­do, co­brin­do cus­tos e ga­ran­tin­do mar­gens com­pa­tí­veis com o per­fil de ris­co. In­ves­ti­men­tos des­ta mon­ta exi­gem a ga­ran­tia do re­tor­no pelo va­lor do uso do ati­vo de trans­mis­são, mes­mo em ce­ná­ri­os de atra­sos ou re­di­men­si­o­na­men­to dos pro­je­tos de­man­dan­tes.

“Be­ne­fí­ci­os Sis­tê­mi­cos – A ex­pan­são da rede de trans­mis­são atra­vés de PPPs tra­rá be­ne­fí­ci­os que ex­tra­polam o se­tor elé­tri­co:

“Se­gu­ran­ça ener­gé­ti­ca: Mai­or con­fi­a­bi­li­da­de no abas­te­ci­men­to, re­duzin­do ris­cos de ra­ci­o­na­men­to em pe­río­dos crí­ti­cos.

“Atra­ção de in­ves­ti­men­tos: In­fra­es­tru­tu­ra ro­bus­ta como fa­tor de­ter­minan­te para atra­ção de data cen­ters, plan­tas de hi­dro­gê­nio ver­de e seus de­ri­va­dos, po­ten­ci­a­li­zan­do tan­to o mer­ca­do in­ter­no quan­to as ex­por­tações de pro­du­tos de alto va­lor agre­ga­do.

“Des­car­bo­ni­za­ção: Fa­ci­li­ta­ção da in­te­gra­ção de fon­tes re­no­vá­veis ao sis­te­ma, con­tri­buin­do para me­tas cli­má­ti­cas na­ci­o­nais.

“De­sen­vol­vi­men­to re­gi­o­nal: Ge­ra­ção de em­pre­gos di­re­tos e in­di­re­tos, tan­to na fase de cons­tru­ção quan­to na ope­ra­ção.

“Ris­cos e De­sa­fi­os de Im­ple­men­ta­ção – A vi­a­bi­li­za­ção des­tes in­ves­ti­men­tos en­fren­ta de­sa­fi­os crí­ti­cos re­la­ci­o­na­dos ao sincro­nis­mo en­tre ofer­ta e de­man­da de in­fra­es­tru­tu­ra. Por um lado, as li­nhas de transmis­são pre­ci­sam es­tar ope­ra­ci­o­nais an­tes da en­tra­da em fun­ci­o­na­men­to das plantas in­dus­tri­ais de­man­dan­tes; por ou­tro, in­ves­ti­men­tos des­ta mon­ta exi­gem a garan­tia do re­tor­no pelo va­lor do uso do ati­vo de trans­mis­são.

“Esta equa­ção tem­po­ral re­pre­sen­ta um dos prin­ci­pais ris­cos do pro­je­to: caso as li­nhas se­jam con­cluí­das an­tes da ma­te­ri­a­li­za­ção da de­man­da pre­vis­ta, os ati­vos po­dem per­ma­ne­cer su­bu­ti­li­za­dos, com­pro­me­ten­do o equi­lí­brio econô­mi­co-fi­nancei­ro das con­ces­sões. Em con­tra­par­ti­da, atra­sos na dis­po­ni­bi­li­za­ção da in­fra­es­trutu­ra de trans­mis­são po­dem in­vi­a­bi­li­zar o cro­no­gra­ma dos em­pre­en­di­men­tos depen­den­tes, como as plan­tas de hi­dro­gê­nio ver­de, po­ten­ci­al­men­te re­sul­tan­do em can­ce­la­men­tos ou re­di­re­ci­o­na­men­tos de in­ves­ti­men­tos para ou­tras re­giões ou países.

“O mo­de­lo de PPP pre­ci­sa, por­tan­to, con­tem­plar me­ca­nis­mos de mi­ti­ga­ção des­tes ris­cos, como ga­ran­ti­as de de­man­da mí­ni­ma, cláu­su­las de re­e­qui­lí­brio contra­tu­al e cro­no­gra­mas in­te­gra­dos com pe­na­li­da­des re­cí­pro­cas que as­se­gu­rem o com­pro­me­ti­men­to de to­das as par­tes en­vol­vi­das.

“De­sa­fi­os Re­gu­la­tó­ri­os – A im­ple­men­ta­ção bem-su­ce­di­da des­te mo­de­lo de­pen­de­rá tam­bém da su­pe­ra­ção de de­sa­fi­os re­gu­la­tó­ri­os sig­ni­fi­ca­ti­vos. As PPPs em trans­mis­são de ener­gia re­querem har­mo­ni­za­ção com o mar­co re­gu­la­tó­rio fe­de­ral, es­pe­ci­al­men­te con­si­de­ran­do que a ex­pan­são do SIN tra­di­ci­o­nal­men­te ocor­re por meio de lei­lões con­du­zi­dos pela ANE­EL.

O pró­xi­mo lei­lão de trans­mis­são pre­vis­to para de­zem­bro de 2025, con­for­me ca­len­dá­rio do Mi­nis­té­rio de Mi­nas e Ener­gia, re­pre­sen­ta uma opor­tu­ni­da­de para que o go­ver­no es­ta­du­al ar­ti­cu­le jun­to às au­to­ri­da­des fe­de­rais a in­clu­são des­tes pro­je­tos es­tra­té­gi­cos, po­ten­ci­al­men­te com con­di­ções di­fe­ren­ci­a­das que re­co­nheçam sua im­por­tân­cia para o de­sen­vol­vi­men­to re­gi­o­nal.

“Con­clu­são – O Ce­a­rá po­si­ci­o­na-se como pi­o­nei­ro ao pro­por um mo­de­lo ino­va­dor de PPPs para trans­mis­são ener­gé­ti­ca, re­co­nhe­cen­do que a in­fra­es­tru­tu­ra elé­tri­ca é pi­lar fun­damen­tal para o de­sen­vol­vi­men­to econô­mi­co sus­ten­tá­vel. O su­ces­so des­ta ini­ci­a­ti­va po­de­rá es­ta­be­le­cer um pre­ce­den­te na­ci­o­nal, de­mons­tran­do como a co­la­bo­ra­ção en­tre se­tor pú­bli­co e pri­va­do pode su­pe­rar gar­ga­los in­fra­es­tru­tu­rais his­to­ri­ca­mente de­pen­den­tes ex­clu­si­va­men­te de in­ves­ti­men­tos fe­de­rais.

“A con­cre­ti­za­ção des­tes pro­je­tos não ape­nas vi­a­bi­li­za­rá o aten­di­men­to à deman­da de 6 GW no Por­to do Pe­cém, mas po­si­ci­o­na­rá o Ce­a­rá na van­guar­da da tran­si­ção ener­gé­ti­ca na­ci­o­nal, con­so­li­dan­do sua vo­ca­ção como polo de de­sen­volvi­men­to tec­no­ló­gi­co e in­dus­tri­al an­co­ra­do em in­fra­es­tru­tu­ra ener­gé­ti­ca de clas­se mun­di­al. Para isso, é fun­da­men­tal um ali­nha­men­to pre­ci­so en­tre cro­no­gra­mas de im­ple­men­ta­ção das li­nhas de trans­mis­são e das plan­tas in­dus­tri­ais de­man­dan­tes, 6 as­se­gu­ran­do que os ris­cos se­jam ade­qua­da­men­te dis­tri­buí­dos e que os in­ves­timen­tos em in­fra­es­tru­tu­ra pos­sam ser re­cu­pe­ra­dos por meio de ta­ri­fas jus­tas pelo uso dos ati­vos, in­de­pen­den­te­men­te de even­tu­ais con­tin­gên­ci­as na ma­te­ri­a­li­za­ção da de­man­da pro­je­ta­da.”