Empresa cearense lança fundo de investimento para condomínios de energia solar

A cearense S&J Solar, que controla a Sunplena, lançou, em março, um fundo de investimentos na plataforma Invex, registrada na B3, para viabilizar a construção de usinas solares no Ceará, sob o modelo de condomínios solares. O fundo tem como objetivo captar R$ 1,165 milhão até o dia 12 de maio. Cerca de 48% da meta já foi alcançada.

O investimento mínimo na cota é de R$ 5.000. O fundo possui um prazo limitado de 36 meses de duração, dividido em três ciclos de 12 meses cada. A remuneração oferecida é fixa, independentemente de variações no preço da energia ou condições climáticas, destaca Lucas Melo, CEO da Sunplena.

Qual o retorno do investimento?

Os retornos, segundo o empresário, são de 2% ao mês, superando com folgas o CDI. Funciona da seguinte maneira:

Do 4º ao 12º mês: Juros mensais de 2% sobre o valor total investido. Ao fim do período, ocorre a amortização de um terço do valor aplicado.

Do 13º ao 24º mês: Juros mensais de 2% sobre o saldo restante, com amortização de mais um terço ao final.

Do 25º ao 36º mês: Juros mensais de 2% sobre o saldo restante. No último mês, o investidor recebe o valor remanescente, totalizando a amortização completa do investimento.

Essa estrutura proporciona um retorno anual de 22,4%, equivalente a cerca de 170% do CDI.

O fundo utiliza a tecnologia de tokenização com blockchain para otimizar a negociação de cotas. Segundo Lucas Melo, “a tecnologia facilita a compra e venda de cotas e garante agilidade na transferência dos contratos”.

A oferta está registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e conta com garantias reais equivalentes a três vezes o valor da oferta.

Usinas de investimento

Melo explica que o fundo é direcionado para um nicho específico do mercado de energia solar, o modelo de usinas de investimento ou condomínios solares. Trata-se da primeira oferta desse tipo realizada no Ceará. O plano é abrir outras futuramente.

Caso o investidor deseje vender sua participação antes do término do contrato, é possível fazer a negociação de cotas de forma simplificada através da tecnologia blockchain utilizada pela Invex.

Com a captação, a Sunplena pretende expandir sua rede de usinas. Hoje, são 45 em operação, todas no Ceará.

Entenda como funciona o modelo de condomínio solar

O modelo de usinas de investimento, também conhecido como condomínios ou loteamentos de energia solar, consiste na construção de usinas para geração de energia.

Nesse caso, a empresa desenvolvedora vende a usina pronta (ou cotas) para os clientes, que passam a receber retornos financeiros gerados a partir dos créditos de energia produzida. Os compradores também passam a ser donos do terreno em questão, mas a operação e manutenção das usinas é de responsabilidade da empresa.

“Um dos diferenciais é que não será o investidor que irá cobrar o cliente que contratará a energia solar produzida no empreendimento. Ele só se preocupa mesmo em receber o valor do aluguel da sua usina. É como se fosse uma imobiliária. Existe um software que faz a leitura de quanto de energia foi enviada naquele mês para determinado cliente. Toda a parte de gestão do negócio é a Sunplena que faz”, explica Lucas Melo.