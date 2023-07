Condomínio de energia solar pode gerar renda de R$ 5 mil por mês; saiba como funciona

“Um dos diferenciais é que não será o investidor que irá cobrar o cliente que contratará a energia solar produzida no empreendimento. Ele só se preocupa mesmo em receber o valor do aluguel da sua usina. É como se fosse uma imobiliária. Existe um software que faz a leitura de quanto de energia foi enviada naquele mês para determinado cliente. Toda a parte de gestão do negócio é a Sunplena que faz”, explica Lucas Melo.