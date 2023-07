Usina de hidrogênio da Fortescue no Ceará prevê criar 5 mil empregos na construção

Projeto mais avançado do hub de hidrogênio verde do Ceará, a usina da Fortescue prevê a criação de 5 mil empregos somente durante a construção da indústria, segundo Luis Viga, diretor da empresa no Brasil.

Este contingente de profissionais será registrado no pico das obras. Conforme o executivo, indiretamente o número será ainda maior, considerando o reflexo econômico de um projeto desse porte, que aquecerá o comércio e o setor de serviços locais.

"Haverá muito treinamento e qualificação profissional, nos âmbitos municipal, estadual e federal", diz Viga.

Segundo ele, finalizadas as obras, durante a operação do empreendimento de energia, o número de profissionais será menor.

Com previsão de R$ 20 bilhões em investimentos, o projeto da Fortescue já concluiu estudos de impacto ambiental (EIA/Rima) e espera obter a licença prévia da Semace (Secretaria do Meio Ambiente) em breve.

"Em 2 de agosto, teremos o primeiro projeto em escala de gigawatts a ter uma licença prévia de instalação ambiental. Estamos investindo em engenharia e compra de energia para tomar uma decisão de investimento. Tudo hoje está no caminho certo para concretizar este investimento", afirma Viga.

