Sicredi Ceará distribui R$ 23,9 milhões para associados

A Sicredi Ceará, cooperativa financeira que integra o sistema Sicredi, anunciou a distribuição de R$ 23,9 milhões aos seus associados, referentes aos resultados obtidos em 2024. A iniciativa beneficia mais de 39 mil associados no Ceará e Maranhão.

Parte do valor foi distribuída por meio do pagamento de Juros ao Capital. Os R$ 7 milhões restantes terão seu destino definido em assembleia marcada para o dia 3 de abril de 2025.

Cooperativismo

Esse modelo de divisão de resultados é característico do cooperativismo de crédito, em que os associados, além de clientes, são donos da instituição e participam diretamente das decisões.

O cálculo da distribuição considera o capital social integralizado e o volume de operações realizadas pelo associado ao longo do ano, como investimentos, seguros, consórcios, crédito e outros serviços financeiros. Esse método busca garantir que o retorno financeiro seja proporcional ao relacionamento do associado com a cooperativa.

“Nossa essência cooperativista é baseada na participação e no desenvolvimento coletivo. Os resultados financeiros que alcançamos são reflexo da confiança dos nossos associados e, por isso, retornam para eles e para as comunidades onde estamos presentes”, ressalta Eduardo Demes, diretor executivo da Sicredi Ceará.