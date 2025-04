Programa abre 155 vagas para qualificação na área de TI em quatro municípios do Ceará

A Universidade do Trabalho Digital (UTD) anunciou, nesta sexta-feira (4), a abertura de155 vagas para qualificação na área de Tecnologia da Informação (TI) nos municípios de Horizonte, Itaitinga, Maracanaú e Maranguape.

Os cursos serão ministrados e certificados por meio do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec). As vagas estão distribuídas nos cursos de Informática Básica, Informática para o Mercado de Trabalho e Suporte e Manutenção de Computadores.

COMO SE INSCREVER

As inscrições devem ser realizadas presencialmente nos locais onde os cursos acontecerão, no período de 7 a 11 de abril ou enquanto durarem as vagas. As aulas iniciarão dia 28 de abril.

Para participar é necessário residir no Estado do Ceará, preferencialmente nos respectivos municípios; ser alfabetizado; ter idade igual ou superior a 16 anos. No ato da inscrição, o interessado deve apresentar CPF, RG e comprovante de endereço (original, cópia ou arquivo digital).

O resultado das inscrições será divulgado no site: www.sct.ce.gov.br.

ENDEREÇO PARA INSCRIÇÃO

Para se inscrever ou mais informações sobre os cursos ofertados pela UTD a entidade orienta que sejam procurados os seguintes locais:

CVT Horizonte

• Endereço: R. Francisco Tavares de Oliveira, 190 - Centro, Horizonte - CE, 62880-000.

• Telefone: (85) 9911-0133

Polo UAB Itaitinga - EEF Valmique Sampaio de Albuquerque

• Endereço: R. Josmo Gurgel Araújo, 330-432 - Centro, Itaitinga - CE, 61880-000

• Telefone: (85) 3513-2058

CMEP Eneida Soares Pessoa Maracanaú

• Endereço: Avenida Padre José Holanda do Vale, 2071 – Centro – Maracanaú/CE

CVT Maranguape

• Endereço: Rua Walter Lopes, 149 - Centro, Maranguape - CE, 61940-100

• Mais informações: (85) 3341-3355

CURSOS, HORÁRIOS E VAGAS DISPONÍVEIS

Informática Básica

Carga Horária: 60h | Conteúdo Programático: clique aqui.

• Horizonte | Turma 1: 08h30 às 10h30 (15 vagas)

• Horizonte | Turma 2: 13h30 às 15h30 (15 vagas)

• Itaitinga | Turma 1: 16h às 18h (15 vagas)

• Maracanaú | Turma 1: 08h às 10h (25 vagas)

• Maracanaú | Turma 2: 10h às 12h (25 vagas)

• Maranguape | Turma 1: 18h às 21h (15 vagas)

Informática para o Mercado de Trabalho

Carga Horária: 120h | Conteúdo Programático: clique aqui.

• Itaitinga | Turma 1: 18h às 21h (15 vagas)

• Maranguape | Turma 1: 13h às 17h (15 vagas)

Suporte e Manutenção de Computadores

Carga Horária: 120h | Conteúdo Programático: clique aqui.

• Maranguape | Turma 1: 18h às 21h (15 vagas).

